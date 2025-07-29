Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Blade Master APK, şarkıların ritmine göre hareket etmeniz gereken bir arcade oyunudur.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blade Master APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir ritim tabanlı arcade oyunudur. Bu oyunda, popüler müzikler arasından seçiminizi yapmalı ve kedi karakterinizle birlikte ritim kaçırmamaya çalışmalısınız. Elinizdeki kılıçla blokları kırın ve seviyede ilerlemeye çalışın.

Blade Master oyununun öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Ritim tabanlı oynanış deneyimi

Yüzlerce farklı şarkı seçeneği

Kilidi açılabilir karakter ve kılıç modelleri

Heyecan verici tasarım ve animasyonlar

Farklı zorluk seviyeleri

Şarkı bitene kadar ilerlemelisiniz. Zorlu parkurları geçmeli ve ritim blokları arasındaki bombalara asla temas etmemelisiniz. Bölümlere başlamadan önce şarkı zorluklarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Zor, deli, VIP ve kolay şarkılardan birini seçerek aksiyona atılın.

Blade Master APK İndir

Blade Master'ın oynanışını bir kenara bırakacak olursak; grafik ve animasyon açısından da tatmin edici seviyededir. Kilidi açılabilir farklı kılıç modelleri, karakterler ve bölümler oyunculara sunuluyor.

Eğer siz de ritim tabanlı arcade oyunlarından hoşlanıyorsanız, Blade Master APK indirin ve istediğiniz herhangi bir şarkının ritmine ayak uydurmaya çalışın!