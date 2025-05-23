Ritme uygun bir şekilde piyano çalmaya çalıştığınız, Music Piano 7 APK, mobil platformlardaki en iyi müzik oyunları arasında yer almaktadır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Müzik severlere ritim dolu bir macera sunan Music Piano 7 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz piyano çalma oyunudur. Pop, klasik, EDM, K-pop ve birçok müzik türünü içerisinde barındıran Piyano Müzik 7 APK, oyunculara geniş bir repertuar sunuyor.

Ekranda aşağıya doğru kayan siyah ve beyaz tuşlara ritme uygun şekilde dokunarak melodileri doğru çalmaya çalışacaksınız. İlk seviyeler basit ve sadece tek tıklamayla geçse de, gitgide zorlayıcı bölümlerde farklı dokunuş modelleri de seviyelere eklenecektir.

Uzun tuşlara basılı tutmak ve sihirli tuşlara zamanında dokunmak, yüksek puanlar elde etmek için önemlidir. Bu mekanikler, oyuncuların reflekslerini ve ritim duygusunu test ederken aynı zamanda eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Music Piano 7 APK İndir

Music Piano 7, her hafta eklenen yeni şarkılarla birlikte sürekli güncellenen bir müzik kütüphanesine sahiptir. Oyuncular, dünyaca ünlü popüler sanatçıların hit parçalarını çalabilirler. Ayrıca, yaklaşan güncellemelerle birlikte PvP ve çevrimdışı modlar da oyuna eklenecektir.

Reflekslerinizi ve müzik becerinizi Music Piano 7 APK ile sınayabilirsiniz. Sonsuz mod ile birlikte hiç bitmeyen ritme kendini kaptırın ve sonsuza kadar piyano çalmaya devam edin. Yaptığınız her skor sizi küresel liderlik tablosunda bir üst sıraya taşıyacaktır. Dünya genelindeki oyuncularla mücadele edin ve en üst sıralara tırmanın.

Siz de piyano çalmak ve dünya sıralamasına girmek istiyorsanız, Music Piano 7 APK indirin ve popüler şarkılarla eğlenceli bir piyano deneyimi yaşayın!

Piyano Müzik 7 APK Oyunu Özellikleri