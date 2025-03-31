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BlindID APK

BlindID APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 8,427
  • DOSYA BOYUTU 142 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici ACROPOLE IC MIMARLIK TURIZM VEBILGISAYAR DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI
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BlindID APK, 45 saniye süren anonim görüşmeler yapabildiğiniz sosyal ağ uygulaması.

Erkan Calp
Erkan Calp -

BlindID APK, Android platformundaki sayısız anonim sohbet etme uygulaması arasından özel bilgileri istememesi, konuşma süresini sınırlaması, farklı dillerde konuşmaya imkan vermesiyle ayrılıyor. Uygulamayı açtığınızda sadece “ara” butonuna dokunarak rastgele bir kişiyle 45 saniye süren sohbete başlıyorsunuz. Bu kadar kısa sürede ne anlatacağınız tamamen size kalmış.

Telefon numaranız, yaşınız, adınız kısacası kişisel bilgilerinizi paylaşmadan uygulamayı kullanan kişilerle ücretsiz telefon görüşmelerine katıldığınız eşsiz bir uygulama BlindID.

Uygulamanın arayüzü oldukça sade; öyle ki arama yapma ve gelen aramayı cevaplama dışında buton haricinde beğen var. Beğen özelliği sayesinde aynı kişiyle tekrar konuşma şansınız olabiliyor.

BlindID APK İndir

Türkçe, İngilizce, Almanca hangi dilde isterseniz kısa süreliğine anonim telefon görüşmeleri yapabildiğiniz uygulamada konuşmasından rahatsız olduğunuz kişileri raporlama şansına sahipsiniz.

Konuştuğunuz kişiyle uyumlu oldusanız, süreyi uzatabilir ve konuşmaya devam edebilirsiniz. Siz de BlindID APK indirin ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla sesli bir şekilde sohbet edin. Tüm bunların yanı sıra sadece sesli değil, aynı zamanda mesajlaşarak da sohbet edebilirsiniz.