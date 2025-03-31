BlindID APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,427
- DOSYA BOYUTU 142 MB
- Üretici ACROPOLE IC MIMARLIK TURIZM VEBILGISAYAR DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI
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BlindID APK, 45 saniye süren anonim görüşmeler yapabildiğiniz sosyal ağ uygulaması.
BlindID APK, Android platformundaki sayısız anonim sohbet etme uygulaması arasından özel bilgileri istememesi, konuşma süresini sınırlaması, farklı dillerde konuşmaya imkan vermesiyle ayrılıyor. Uygulamayı açtığınızda sadece “ara” butonuna dokunarak rastgele bir kişiyle 45 saniye süren sohbete başlıyorsunuz. Bu kadar kısa sürede ne anlatacağınız tamamen size kalmış.
Telefon numaranız, yaşınız, adınız kısacası kişisel bilgilerinizi paylaşmadan uygulamayı kullanan kişilerle ücretsiz telefon görüşmelerine katıldığınız eşsiz bir uygulama BlindID.
Uygulamanın arayüzü oldukça sade; öyle ki arama yapma ve gelen aramayı cevaplama dışında buton haricinde beğen var. Beğen özelliği sayesinde aynı kişiyle tekrar konuşma şansınız olabiliyor.
BlindID APK İndir
Türkçe, İngilizce, Almanca hangi dilde isterseniz kısa süreliğine anonim telefon görüşmeleri yapabildiğiniz uygulamada konuşmasından rahatsız olduğunuz kişileri raporlama şansına sahipsiniz.
Konuştuğunuz kişiyle uyumlu oldusanız, süreyi uzatabilir ve konuşmaya devam edebilirsiniz. Siz de BlindID APK indirin ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla sesli bir şekilde sohbet edin. Tüm bunların yanı sıra sadece sesli değil, aynı zamanda mesajlaşarak da sohbet edebilirsiniz.
BlindID
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 401
- DOSYA BOYUTU 218 MB
- Üretici ACROPOLE IC MIMARLIK TURIZM VEBILGISAYAR DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI
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BlindID, hiç tanımadığınız kişilerle 45 saniye süreliğine anonim olarak sohbet edebildiğiniz eğlenceli bir uygulamadır.
BlindID, iOS platformunda karşılaştığım en ilginç sosyal ağ uygulamasıdır. Telefon numarası, profil fotoğrafı, cinsiyet kısacası hiçbir bilginizle ilgilenmeyen uygulama, hiç tanımadığınız biriyle 45 saniye süreliğine anonim olarak sohbet etme imkanı veriyor. Her seferinde farklı bir kişi telefonunuza çıkıyor.
iOS platformunda ücretli – ücretsiz istemediğiniz kadar anonim yani kimliğinizi açığa çıkarmadan sohbet edebildiğiniz uygulama mevcut ancak BLINDID hiçbirine benzemiyor. Facebook hesabınızla ücretsiz kayıp olup profil oluşturmadan doğrudan kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
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BlindID İndir
Uygulamada sadece arama yapmak ve gelen aramayı cevaplamak için kullanabildiğiniz tek bir buton var. Ne arayan kişiyi ne de kimi aradığınızı asla bilmiyorsunuz. Sohbet etmek için 45 saniye süreniz var. Bu süre sonunda karşılıklı beğenme durumu olursa o kişiyle tekrar görüşebiliyorsunuz.
Tamamıyla anonim sohbet ettiğiniz sosyal ağ uygulamasında sohbet dilini de seçebiliyorsunuz. Türkçe, İngilizce, Almanca hangi dilde sohbet etmek istiyorsanız seçme şansına sahipsiniz.
Sesli sohbet edin, eklediğiniz insanlarla mesajlaşın ve yeni kişiler tanımaya çalışın. Eğer siz de yeni insanlar tanımak istiyorsanız, BlindID indirin ve iOS cihazlarınızda eğlenceli sesli sohbetlere imza atın!