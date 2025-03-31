BlindID APK

BlindID, hiç tanımadığınız kişilerle 45 saniye süreliğine anonim olarak sohbet edebildiğiniz eğlenceli bir uygulamadır.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BlindID, iOS platformunda karşılaştığım en ilginç sosyal ağ uygulamasıdır. Telefon numarası, profil fotoğrafı, cinsiyet kısacası hiçbir bilginizle ilgilenmeyen uygulama, hiç tanımadığınız biriyle 45 saniye süreliğine anonim olarak sohbet etme imkanı veriyor. Her seferinde farklı bir kişi telefonunuza çıkıyor.

iOS platformunda ücretli – ücretsiz istemediğiniz kadar anonim yani kimliğinizi açığa çıkarmadan sohbet edebildiğiniz uygulama mevcut ancak BLINDID hiçbirine benzemiyor. Facebook hesabınızla ücretsiz kayıp olup profil oluşturmadan doğrudan kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

BlindID İndir

Uygulamada sadece arama yapmak ve gelen aramayı cevaplamak için kullanabildiğiniz tek bir buton var. Ne arayan kişiyi ne de kimi aradığınızı asla bilmiyorsunuz. Sohbet etmek için 45 saniye süreniz var. Bu süre sonunda karşılıklı beğenme durumu olursa o kişiyle tekrar görüşebiliyorsunuz.

Tamamıyla anonim sohbet ettiğiniz sosyal ağ uygulamasında sohbet dilini de seçebiliyorsunuz. Türkçe, İngilizce, Almanca hangi dilde sohbet etmek istiyorsanız seçme şansına sahipsiniz.

Sesli sohbet edin, eklediğiniz insanlarla mesajlaşın ve yeni kişiler tanımaya çalışın. Eğer siz de yeni insanlar tanımak istiyorsanız, BlindID indirin ve iOS cihazlarınızda eğlenceli sesli sohbetlere imza atın!