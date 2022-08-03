Aksiyon oyunları arasında yer alan Bloody Bastards APK ile düşmanlara karşı savaşacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyun dünyasına yeni katılan isimlerden olan Tibith ekibi şu sıralar adından söz ettiriyor. Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınladığı Bloody Bastards APK isimli oyun ile kısa süre de 5 milyondan fazla oyuncuya ulaşan ekip, oyuncuların gönlünde adeta derin bir yer edindi. Bloody Bastards APK isimli aksiyon oyunu ile oyuncularına 2D grafik açılarını deneyimleme fırsatı veren geliştirici ekip, oyunculardan da tam puan aldı. Basit kontrollere sahip olarak yayınlanan oyun da ses efektleri de oyunculara sürükleyici anlar sunuyor. Oyuncular yapım içerisinde seçtikleri karakter ile birbirinden farklı düşmanlara karşı savaşacaklar. Tam anlamıyla gladyatör savaşlarına ev sahipliği yapan oyun düzenli olarak güncellemeler de alıyor.

Bloody Bastards APK Özellikleri

2D grafik açıları,

Fantastik ses efektleri,

Farklı karakterler,

Karakter geliştirme,

Farklı düşman modelleri,

Hızlı ve tempolu bir oynanış,

Farklı zorluklara sahip seviyeler,

Çok oyunculu bir oynanış,

Liderlik tablosu,

Gürz, kılıç, hançer gibi silah modelleri,

Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı oyunda, gerçek zamanlı bir oynanış söz konusu. Oyuncular yapım içerisinde dünyanın dört bir yanından oyuncular ile karşı karşıya gelecek, ayakta kalarak savaştan galip ayrılmaya çalışacaklar. Google Play liderlik tablosuna da sahip olan oyunda, oyuncular sıralamalarını görebilecek, listenin ilk sıralarında yer almak için mücadele edecekler. GÜnümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, farklı düşman modelleri ile oyunculara sürükleyici bir atmosfer sunuyor. Rekabetin ve aksiyonun tavan yaptığı oyunda, ekranda yer alan butonlar ile rakiplerinizi etkisiz hale getirmeye çalışacak ve seviyenizi artırarak daha zorlu rakipler ile karşı karşıya gelebileceksiniz.

Her seviyeden oyuncunun yer aldığı yapım içerisinde oyuncular kılıç, gürz, balta, hançer gibi pek çok silah modellerini de kullanabilecekler.

Bloody Bastards APK İndir

Google Play üzerinde Android platformu kullanıcıları tarafından 5 milyondan fazla kez indirilen Bloody Bastards APK, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Google Play'de 4.0 gibi yüksek bir inceleme puanı alan oyun, rengarenk içerikleri ile oyuncuları çevresinde toplamaya başardı. Rekabetçi bir yapıya sahip olan mobil aksiyon oyunu, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.