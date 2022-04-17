Bilgisayarınız üzerinden org çalmak istiyorsanız Bomes Mouse Keyboard programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Barış YANIK - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orgunuz yoksa fakat org çalmak yada çalmayı öğrenmek istiyorsanız üzülmeyin. Ücretsiz olarak sunulan Bomes Mouse Keyboard programı sayesinde bilgisayarlarınız üzerinde org çalarak kendi müziklerinizi yapabilirsiniz. Klavye ve maus yardımı ile kullanıcılarına org çalma fırsatı veren Bomes Mouse Keyboard basit yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Windows platformunda ücretsiz olarak yayınlanan başarılı org çalma programı ile dilediğiniz ritimleri tutabilecek bilgisayar başında daha keyifli zaman geçireceksiniz. Org çalma programı ile kendi müziklerinizi yapma fırsatı da verecek olan Bomes Mouse Keyboard detaylı ve eğitici bir org çalma uygulaması olarak adından söz ettiriyor.

Bomes Mouse Keyboard Özellikleri

Ücretsiz,

Basit ve kullanışlı,

Windows platformuna özgü,

Farklı ritimler,

Farklı müzik tonları,

Detaylı ve eğitici bir org çalma uygulaması olan Bomes, eski bir program olmasına rağmen oldukça başarılı. Programı kullanarak kendi müziklerinizi org ile çalmak için ilk olarak indirmeniz ve bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Daha sonra bilgisayarınızın mouse ve klavyesi ile orgu kontro lederek çalmaya başlıyorsunuz.

Uzun seyahatlerde, boş vakitlerinizde yada istediğiniz zaman org çalabileceğiniz program oldukça ufak boyutludur ve sistemde çalıştığı bile belli olmayacak kafar hafiftir. Laptoplarınıza da yükleyerek istediğiniz yerde org çalma keyfi yaşayabilirsiniz.

Bomes Mouse Keyboard İndir

Eğitici yapısı ile sısıfrdan org çalmayı da öğrenebileceğiniz Bomes Mouse Keyboard isimli uygulama ile eğlenceli anlar yaşayacaksınız. Sadece Windows platformunda indirilip kullanılabilen başarılı uygulama ile dilediğiniz şarkıyı çalabilir, hareketli anlar yaşayabilirsiniz.