Bonetale APK, popüler RPG oyun Undertale'a benzerliğiyle dikkat çeken hayran yapımı mobil oyun. 8-bit grafiklere sahip Android oyunu popüler ve ücretsiz!

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bonetale APK, kimseyi yok etmek zorunda olmadığınız rpg oyunu Undertale’a dayanan hayran yapımı proje. Bonetale Fangame ismiyle de Google Play Store’da yer alan arcade oyunda iskelet karakterin yerine geçiyorsunuz. Kemikleri, patlayıcıları kullanabiliyor, yerçekimini değiştirebiliyor ve ışınlanabiliyorsunuz. Birçok görev tamamlanmayı beklerken, ilerledikçe daha fazla kostüm, harita, karakter, müzik ve başka öğelerin kilidini açıyorsunuz.

Bonetale APK İndir

Toby Fox tarafından oluşturulan orijinal Undertale oyununa dayanan hayran yapımı bir oyun olan Bonetale, 10’dan fazla seviye, 4 benzersiz karakter, çok sayıda kostüm ve harita, zorlu bölümler ve fazlasını içeriyor. İki boyutlu 8-bit grafiklere sahip rol yapma oyununun öne çıkan özellikleri:

Kemikleri kullanarak yerçekimine karşı koyarak ve ışınlanma özelliğiyle bölümleri geçin.

Görevleri tamamlayarak farklı kostümlerin kilidini açın. Yolculuğunuz boyunca haritalar ve başka karakterlerin kilidini de açacaksınız.

Hayran yapımı mobil oyun, zamanınızı harcayacağınız on zorlu seviye sunuyor.

Cephaneliğinizdeki her şeyi kullanın, böylece her seviyeyi kolayca aşabilirsiniz.

Oyunun orijinali Undertale’da insanlarla yaratıklar arasındaki savaşa dahil oluyorsunuz. Canavarlar insanlar tarafından güçlü bir büyüyle yeraltına hapsediliyor. Büyüyü bozmanın yolu bir insan ve bir canavar ruhunu birleştirmek veya yedi insan ruhuyla engeli kırmak. Bir gün bir çocuk, bir gidenin bir daha geri dönemediği Ebott adında bir dağa tırmanırken yaratıkların dünyasına düşüyor ve insanların arasına dönebilmek için yolculuğa başlıyor.