Bricks Breaker APK, topla tuğlaları kırdığınız eğlenceli bir Android oyunu. Can sıkıntısına birebir olan Bricks Breaker Quest APK ücretsiz ve internetsiz oynanabiliyor.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bricks Breaker Quest APK, toplara ateş ederek tuğlalara kırmaya çalıştığınız bir arcade oyun. Bölüm bazlı, klasik sonsuz ve 100 top mücadelesi gibi farklı oyun modları sunan Tuğla Kırıcı APK oyunu, vakit geçirmek için birebir.

Bricks Breaker APK İndir

Zaman geçirmenizi sağlayacak zorlu bir oyun mu arıyorsunuz? Ateş etme ve blok kırma oyunlarına ilginiz var mı? Bricks Breaker APK adında eğlenceli arcade oyuna bir göz atmalısınız. Kafa dağıtmak için oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun. Oynanış son derece basit ve de keyifli. İstediğiniz yöne hareket ettirmek için topa dokunuyor ve kırmak için tuğlalara dokunuyorsunuz. Bloklara nişan almak için en iyi açıyı ve pozisyonu bulun ancak topun dibe vurmamasına dikkat edin.

Oyunda amacınız tüm blokları ortadan kaldırmak ve en üst seviyeye ulaşmak. Boşluklara ateş ederek mümkün olduğunca çok puan kazanın. Topun tekrar tekrar tuğlaların etrafında zıplamasını sağlayın. Bunun için tavana çarptırma hilesini kullanabilirsiniz. Bölüm atladığınız gelen değerli taşlarla yeni toplar satın alabilir ve daha zorlu seviyeleri geçmenize yardımcı olacak çeşitli güçlendirmeler alabilirsiniz.

Bricks Breaker Quest APK Oyun Özellikleri

Oynaması ücretsiz

Tonla aşama

Çeşitli top türleri

Oynaması kolay

İnternetsiz oynama

Bricks Breaker Quest, tek top oyunudur. Bu nedenle bir sonraki hamlenizi dikkatlice düşünmelisiniz. En iyi hamlenizi seçip 100 topu patlatmalısınız.

Bricks Breaker Quest Hile ve İpuçları

Klasik modun tüm amacı mümkün olduğu kadar uzun süre oyunu sürdürmek ve yüksek puan yapmak. Her hamlenizde bir puan kazanıyorsunuz. En iyi seçeneğiniz topları boşluklara atmak, mümkün olduğunca çok sayıda tuğladan sektirmeye çalışmak; topları tavandan sektirmek de bunu başarmanın en etkili yollarından biri.

100 top mücadelesi kelimenin tam anlamıyla tek atış mücadelesi. En iyi atışınızı seçiyor, 100 toplu atışınızı yapıyor ve mümkün olduğu kadar çok tuğlayı delip geçmesini izliyorsunuz. Kırdığınız her tuğlayla tuğla başına puanlarınız artıyor. Toplam puanınız seviye sonunda bonus çubuğuna ekleniyor ve bonus çubuğunu doldurduğunuzda elmas kazanıyorsunuz.

Elmaslarla farklı boyutta toplar satın alabiliyorsunuz. Biri diğerinden iyi değil, hepsi oyun tarzınıza bağlı. Daha küçük topları diğer tuğlalara çarptırmadan boşluklara atmak daha kolay. Daha büyük olanlar genellikle daha fazla tuğlaya daha hızlı vurabiliyor.

Elmasları almanın kolay bir yolu bölümü tamamladıktan sonra ekranın en altına gitmek veya bir bölümün ortasında çıkan reklam videosunu izlemek. Reklamlar daha hızlı elmas kazanmanızı ve daha fazla top almak için biriktirmenizi sağlar. Daha fazla elmasa ihtiyacınız varsa üç yıldızdan daha az kazandığınız önceki seviyeleri tekrar oynayabilirsiniz.