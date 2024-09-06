BSD Brawl APK, ana oyunda bulunmayan özellikleri içerisinde barındıran bir Brawl Stars özel sunucusudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz BSD Brawl APK, Supercell tarafından geliştirilen Brawl Stars oyununun özel bir sunucusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel sunucu, her ne kadar ana oyunun özünü korusa da geliştiriciler tarafından eklenmiş bazı yeni özellikleri de içerisinde barındırmaktadır.

İlk olarak arayüz ve tasarıma bakacak olursak; ana menünün yanı sıra karakter ve mod seçimlerinin de sezgisel bir tasarımla oyunculara sunulduğunu göreceksiniz. Karakterlerinizi veya modları seçerken, oyuncuların seçenekler arasında kolayca gezinmesine olanak tanınır. Tüm bunların yanı sıra oyun içi arayüzde de karmaşıklıktan uzaklaşılmış; sağlık, yetenek ve oyun süresi göstergesinin minimal yapıda tasarlanmıştır.

BSD Brawl APK, orijinal oyunda bulunmayan yeni karakterleri ve yeni oyun modlarını içerisinde barındırmaktadır. Oyuna çeşitlilik katan karakter ve modlar, tanıdık oyun tarzlarına yeni bir soluk getirmiş.

BSD Brawl APK İndir

Aslında oyuncuların ayırt edeceği en büyük özellik, kamerayı bağımsız bir şekilde hareket ettirebilmektir. Bu özellik sayesinde avantajı elinize alabilir ve haritanın yer yerine göz atabilirsiniz. Düşman taktiklerini daha ayrıntılı inceleyebilir, gelen saldırıları görebilir ve istediğiniz zaman "Geri" tuşuna basarak kameranızı aynı haline döndürebilirsiniz.

BSD Brawl, katıldığınız etkinliklerde ve maçlarda siz oyunculara daha fazla cömert davranıyor. Daha hızlı kilit açmak ve yeni eşyalara sahip olmak artık çok kolay!

Ana oyun Brawl Stars'ın özel bir sunucusu olduğu için en aza indirilmiş gecikme süresine ve akıcı bir oyun deneyimine sahiptir. Ayrıca BSD Brawl, sık gelen güncellemelerle yeni özelliklerin kapısını açıyor ve hataları daha hızlı düzeltiyor. Siz de Brawl Stars'ın özel sürümünü denemek istiyorsanız, BSD Brawl APK indirin ve sunucunun oyunculara kazandırdığı birçok özellikten faydalanın.

BSD Brawl Oyunu Özellikleri