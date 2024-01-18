Build A Queen APK, mobil oyuncuların akıllı telefonlarında oynayabileceği bir platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Build A Queen APK, hayalinizdeki kraliçeyi seçimlerinizle oluşturabileceğiniz bir platform oyunudur. Aslında yakın zamanda mobil kullanıcıların karşısına çıkan bu oyun tarzı, bağımlılık yapıcı ve eğlenceli bir yapıya sahip.

Düz bir yolda ilerlerken karşınıza iki seçenek çıkacaktır. Siz bu iki seçenek arasından istediğiniz herhangi birini seçerek, karakterinizi geliştirebilir veya daha kötü hale sokabilirsiniz. Bu nedenle karşınıza çıkan seçimleri iyi değerlendirin ve seçim yapmak için aralarından geçin.

Build A Queen APK İndir

Çokça seviyeyi içerisinde barındıran Build A Queen APK, verdiği görevlerle kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor. Aslında oyun baktığınız zaman çok kolay gelebilir. Ekranın sağ üstünde verilen karakter yapısına uygun seçimler yapmanız, seviye atlamanıza yetecektir. Verilen seçimlerdeki giysileri doğru seçin, aynı karakteri özelleştirin ve seviye atlayın.

Farklı modları ve bolca seviyeyi içerisinde barındıran Build A Queen APK'yı indirerek, siz de akıllı telefonlarınızda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Build A Queen APK Özellikleri