Karanlık bir atmosfere ev sahipliği yapan Butcher's Creek, sizi kaçıran katilleri öldürmeye çalıştığınız bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Butcher's Creek, kaçırılan adamın yaşadığı olayları konu alan bir korku oyunudur. Yakınlarınızdaki terk edilmiş bir kulübeye sadist katiller tarafından kaçırıldınız. Bulunduğunuz alandan kaçarken siz de bir katil gibi davranacak ve elinizdeki baltayı kullanarak katilleri alt edeceksiniz.

Baltalar, çekiçler, borular, kesiciler ve aklınıza gelebilecek her türlü saldırı aletiyle birlikte katillere karşı mücadele edebilirsiniz. Katilleri avladıktan sonra fotoğraflayın ve karanlık arzularınızı tatmin edin.

Butcher's Creek İndir

Eski tarzda görselliği oyunculara sunan Butcher's Creek, aniden karşınıza korkunç katilleri çıkararak sizlere korku dolu anlar yaşatmaktadır.

Karanlık atmosferik ortamda çıkış yolunu arayın ve her kapının ardındaki aksiyona hazırlıklı olun. Butcher's Creek, hem görsel hem de ses açısından oyunculara vaat ettiği korku deneyimini sunmaktadır. Oyunun tam sürümünü oynamadan önce demo sürümünü Steam sayfasından indirebilir ve oyunun bir kısmını oynayabilirsiniz.

Siz de Butcher's Creek indirin ve birinci şahıs yakın dövüş korku oyunu deneyimi yaşayın!

Butcher's Creek Sistem Gereksinimleri