Resmi Captain Tsubasa oyunu olan CAPTAIN TSUBASA: ACE APK'da, hikayeye devam edin ve futbol heyecanı yaşayın.

Berkcan Aktürk - 11 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

CAPTAIN TSUBASA: ACE APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz resmi bir Captain Tsubasa oyunudur. Bu oyunda eski karakterleri yönetebilir, hikayeye devam edebilir ve kendi kadronuzu oluşturarak maçlara çıkarabilirsiniz. Birçok oyun modunu içerisinde barındıran bu oyunda, heyecan dolu hikayeleri tekrardan yaşayacaksınız. Tüm futbol karşılaşmalarının tadını çıkararak, zevkli bir oynanış deneyimi yaşayabilirsiniz.

3D animasyonlarla birlikte Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Wakabayashi ve diğer özel karakterlerin harika anlarını canlandırabilirsiniz. Ayrıca kendi takımınızı oluşturarak 5v5 maçlara da katılabilirsiniz. İyi sonuçlar almak istiyorsanız, turnuva ve lig için en iyi takımı ortaya koymalısınız.

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Eğer eskiden Tsubasa izlediyseniz aklınızdan çıkaramayacağınız animasyonları ve özel yetenekleri illa ki hatırlıyorsunuzdur. Bu özel yetenekleri istediğiniz her karakterde tekrardan canlandırabilirsiniz. Muhteşem karakter becerilerini kullanarak eski Tsubasa tadını akıllı telefonlarınızda yaşayın.

Tsubasa tutkunları için güzel bir seçenek olan CAPTAIN TSUBASA: ACE APK'yı indirin ve futbol heyecanı yaşayın. Eski karakterleri ve onların yeteneklerini görmek istiyorsanız kesinlikle indirip deneyimlemelisiniz.

CAPTAIN TSUBASA: ACE Özellikleri