Captain Tsubasa: Dream Team APK

Captain Tsubasa: Dream Team, eski anılarınızı Android cihazlarınızda canlandırabileceğiniz çevrimiçi Kaptan Tsubasa oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kaptan Tsubasa, neredeyse her ülkeden alıcısı olan ve sevilen bir futbol serisidir. Kendinizi Tsubasa serisinin içerisinde hissetmenizi sağlayacak Captain Tsubasa: Dream Team, ikonik karakterlerden oluşan bir ekibi yönetme imkanını oyunculara sunuyor.

Neredeyse her Tsubasa oyununda olduğu gibi bu oyunda da karşınıza gelecek olan bölümleri kontrol edecek ve çeşitli eylemler arasından birine karar vereceksiniz. Pas verebilir, şut çekebilir, çalım atabilir veya pozisyonlar ne gerektiriyorsa o eylemi yapabilirsiniz.

Yapacağınız her eylemin belirli bir enerji harcayacağını unutmayın. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı çevrimiçi olarak oynayabileceğini oyun modlarıyla birlikte, farklı modlara katılabilir ve arkadaşlarınızla takım kurabilirsiniz.

Captain Tsubasa: Dream Team İndir

Çevrimiçi veya çevrimdışı oynamak için takımınızı kurmalı ve düzenlemelisiniz. İstediğiniz oyuncuyu sahanın belirli bölgelerinden birinde kullanabilir, dizilişte ve kimyada iyi bir yüzdeye sahip olabilirsiniz. Kendi rüya takımınızda sadece oyuncular değil, aynı zamanda formalarınızı da özelleştirebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra ikonik oyuncuların saf yeteneklerini kullanmakla kalmayıp, antrenmanlarda oyuncularınızı geliştirebilirsiniz. Siz de klasik bir Kaptan Tsubasa oyunu oynamak ve eski anılarınızı canlandırmak istiyorsanız, Captain Tsubasa: Dream Team indirebilirsiniz.