Büyülerini kullanarak patronla dövüşmeye hazır mısın? Cellyon: Boss Confrontation, dövüşlerinizi kendiniz oluşturabileceğiniz bir oyundur.

Abdullah Yılmaz - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi karakterinizi yarattıktan sonra oyuncuların dövüş için hazırlanması gerekmektedir. Cellyon, dövüşürken size verdiği özel duyular ile ayrı yetenekler sunmaktadır. Fakat, dövüşler sandığınız kadar kolay geçmeyecektir.

Öyle ki dövüşler 5 ila 10 dakika arası sürmektedir. Büyülerin hâkim olduğu bu dünyada seni kolay geçebileceğin bir şey beklemiyor. Cellyon: Boss Confrontation indir ve karanlık dünya da ekibin ile beraber patronlara savaş aç.

Cellyon: Boss Confrontation İndir

Oyunun öne çıkan özellikleri arasında en çok da kendi dövüş sanatınızı üretebilmenizdir. Ayrıca atmosferi ve grafikleri oldukça başarılı olan oyun sahip olduğunuz büyüleri değiştirmenize imkan tanımaktadır.

Oyundaki patronlar kocaman bir yaratıktır. Sen ise sahip olduğunuz büyüler ile patronu takımınızla yenmeniz gerekmektedir. Büyülerden bazıları dev yumruk, sarsıntı ve daha niceleridir. Cellyon: Boss Confrontation indiren kişiler etkileyici efektlerini kısa bir süre içinde görecek ve yüzlerce farklı büyü arasından takımınız ile patronu yenmeniz gerekmektedir.

Oyun 4 kişilik ekipler ya da tek kişi ile savaşmaya olanak tanıyor. Bağımsız yapılan oyun İngilizce ve Fransızca dil desteği bulunurken Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Ancak grafikleri ve müzikleri oyunun avantajları girebilir. Dövüşlerin biraz uzun sürmesi kimileri için uzun gelebileceğini kimileri içinse kısa geleceğini de söylemeden geçmeyelim.

Sen de ekibin ile kötü patronlarla dövüşmek istiyorsan ve bu macerada yüzlerce büyü arasından istediğini kullanmak istiyorsan Cellyon: Boss Confrontation oyununa göz atabilirsin. Son olarak oyunun birçok farklı bakış açısının bulunduğunu hatırlatmak isteriz.