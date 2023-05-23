Chatty AI: AI ChatBot Assistant

Android cihazlarla uyumlu ve ChatGPT 3.5 tabanlı olan Chatty AI, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri saniyeler içinde derleyerek size sunar.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son dönemlerde popülerliği gitgide artan GPT teknolojisi, Chatty AI ile farklı bir boyuta taşınıyor. Android cihazlarla uyumlu olan bu uygulama sayesinde merak ettiğiniz soruların cevaplarını saniyeler içinde detaylı bir şekilde alabilirsiniz.

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GPT 3.5 teknolojisiyle geliştirilen Chatty AI; profesyonel pazarlama maillerini, web içeriklerini, akademik araştırmaları ve daha pek çok farklı içeriği çeşitli kaynaklar kullanarak derleyen bir uygulamadır. Yazmak için yeterli bilgi ya da vaktinizin olmadığı durumlara karşılık bu uygulamayla yapay zekanın gücünden faydalanabilirsiniz.

Chatty AI ihtiyacınız olan yazıları farklı kaynaklar kullanarak yazdığı gibi, onları redakte botundan da geçirerek dil bilgisi kurallarına uygun bir hale getirir. Yazı örneklerinde sıkça karşılaşılan noktalama işaretleri gibi sorunları filtresinden geçirerek nizami bir hale getiren uygulama, okuyucu tarafında da kolaylıklar sağlar. Bu sayede yazılarınız dil bilgisi kurallarına uygun şekilde daha anlamlı bir bilgiler bütünü haline gelir.

Chatty AI Özellikleri

Chatty AI özellikleri sadece yazarlık boyutuyla sınırlı değil. Tıpkı Siri gibi yapay zekaya dayalı bir arkadaş figürü geliştiren Chatty AI, kullanıcılarına eğlenceli bir sohbet asistanı vadediyor. Bu chat botuna istediğiniz soruları sorarak karşılığında nitelikli cevaplar edinebilirsiniz. Sağlık, teknoloji, eğitim, sanat ve daha pek çok konuda sizleri tatmin edebilecek cevaplara sahip chat botuyla eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Chatty AI Nasıl Kullanılır

Chatty AI nasıl kullanılır, diye merak eden kullanıcıların uygulamanın arayüzü karşısında rahatladıklarını söylemek mümkün. Zira uygulama, tamamen kullanıcı odaklı bir arayüze sahip. Bu yüzden geriye sadece aklınızda olan sorunun cevabına yanıtlamak kalıyor.