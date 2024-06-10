Chornobyl Liquidators, 1900'lerdeki Çernobil felaketini konu alan bir aksiyon-simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1986'da yaşanan büyük nükleer felakete tanıklık ettiniz. Artık yaşanan bu büyük sonuçlarla mücadele etmeli ve kahramanca işler yapmalısınız. Chornobyl Liquidators oyununda, görünmez ve ölümlü düşmanlarla mücadele edin, yangınları söndürün ve terk edilmiş şehri keşfedin.

Çernobil felaketini ele alan Chornobyl Liquidators, oyunculara etkileyici bir atmosfer sunuyor. Gerçek anlamda zorlu bir durum içerisinde kendinizi bulacak ve itfaiyeci rolünü üstlenin. Radyasyonla mücadele ettiğinizi unutmadan kıyafetlerinizi, ekipmanlarınızı ve çeşitli eşyalarınızı üzerinizde bulundurmalısınız.

Neredeyse 2021'den bu yana belirli bir kitle tarafından beklenen oyun, piyasaya nihayet sürülmüş durumda. Atmosferi ve içerdiği hikaye her ne kadar etkileyici olsa da grafik anlamında ortalama bir düzeye sahiptir. Oynanış ve grafik açısından tatmin etse de bu denli etkili atmosfere kalıcı grafikler daha iyi olabilirdi.

Chornobyl Liquidators İndir

Çernobil felaketindeki olayları inceleyin ve bir görevli olarak çeşitli işleri yapın. Ortamdaki her öğeyle etkileşime girin, düşmanlarla mücadele edin ve dünyanın kaderini belirleyin.

Siz de Chornobyl Liquidators indirin ve birinci şahıs bakış açısıyla Çernobil felaketini deneyimleyin.

Chornobyl Liquidators Sistem Gereksinimleri