CORPUS EDAX, yakın dövüş becerilerinizi geliştirebileceğiniz sürükleyici bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi karakterinizi oluşturup karşınıza çıkan her düşmanı alt edebileceğiniz CORPUS EDAX, sürükleyici bir birinci şahıs yakın dövüş oyunudur. İnsanlar için yaşanılamaz hala gelen dünya, bir asır önce benzersiz bir felakete maruz kalmaktadır. Yeni bir gezegen arayışında olan karakterler ise aradığını buluyor diyebiliriz.

CORPUS EDAX adını alan ve yeni bir şehir olarak inşa edilen koloni içerisinde birçok olayla sınanacaksınız. Uykudan uyandınız ve ne olup bittiğinden haberdar değilsiniz. Vatandaşlarınıza daha iyi bir yaşam sunmak için dışarıdaki tehlikelere karşı mücadele verin.

CORPUS EDAX İndir

Dövüştüğünüz ve alt ettiğiniz düşmanlardan kazanacağınız her başarı puanı ile yolunuzu siz belirleyeceksiniz. Tüm puanlarınızı Cesaret ve Savaş'a yatırabilir veya Cazibe ve Sezgi'ye daha çok güvenebilirsiniz.

Gizli bir ninja olarak özel diyalog seçimlerine en iyi şekilde yanıt vermelisiniz. Diyaloglarınıza verdiğiniz kararlar, farklı özelliklere katkıda bulunacak ve yeni diyalog seçimlerine ön ayak olacaktır.

Şehirde bulunan tüm yaratıkları elinizde bulunan eşyalarla öldürün ve puanları kapın! Siz de CORPUS EDAX indirerek, mükemmel bir yakın dövüş oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra oyunu ücretsiz bir şekilde oynamak istiyorsanız, "İndir" butonuna tıklayarak Steam sayfasındaki demo sürümünü inceleyebilirsiniz.

CORPUS EDAX Sistem Gereksinimleri