Corridor Exit 8
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Mynoki Games
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Corridor Exit 8, sekiz doğru seçim yapıp korkutucu koridorlardan kaçmaya çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.
Mynoki Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Corridor Exit 8, oyunculara psikolojik korku deneyimi sunuyor. Sonsuz bir koridorda ilerleyip gerilmek istiyorsanız, tam olarak doğru yerdesiniz. Korku dolu odalarda gezin, ürkütücü sesleri deneyimleyin ve doğru yolu bulmaya çalışın.
Görsel olarak çok da iyi olmayan bir yapıya sahip olan Corridor Exit 8, korkutucu atmosferi yine de en iyi şekilde sunuyor diyebiliriz. Oyunu oynarken gerçekçi grafikler ile değil, atmosfer ve seslerle ürperiyorsunuz.
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Bu oyunda canavarlardan kaçmak veya dolaplara saklanmak gibi senaryolar bulunmuyor. Duyularınızı, içgüdülerinizi ve hatta akıl sağlığınızı sorgulamanız gereken Corridor Exit 8'de, doğru seçimler yaparak korkutucu koridorlardan çıkmaya çalışın.
Tek bir yanlış karar verirseniz oyuna tekrardan başlarsınız. Kaçmak için üst üste sekiz doğru hamle yapın ve nihai sona ulaşın.
Siz de Corridor Exit 8 indirin ve bu psikolojik korku seansını en yakından deneyimleyin!
Corridor Exit 8 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX compatible sound card