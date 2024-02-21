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Craftopia

Craftopia

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 11.72 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Pocketpair
  • İndir

Craftopia ile benzersiz bir hayatta kalma tecrübesi sizleri bekliyor. Hemen Craftopia indirin ve bu oyunu oynamaya başlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Pocketpair tarafından geliştirilen ve yayınlanan Craftopia 2020 yılında yayınlandı. 2024 yılında çıkan ve oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen Palworld’ün geliştiricisi olan Pocketpair’in önceki oyunu olan Craftopia pek çok açıdan Palworld’e benziyor. Craftopia’yı dikkatli incelediğinizde fark edeceksiniz ki Palworld’ün temelleri bu oyunla atılmış.

Özünde açık dünyada geçen bir hayatta kalma oyunu olan Craftopia türün sevdalıları için yeterli bir oyun olsa da çok büyük bir etki uyandırmayı başaramadı. Görsel ve mekanik olarak pek çok diğer oyuna benzeyen Craftopia ortalama bir oyun olarak zihinlerimizde yer etti. Yine de eğer hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Eğer siz de Palworld’ün öncesinde Pocketpair’in nasıl bir oyun yaptığını merak ediyorsanız Craftopia’yı oynamak isteyebilirsiniz. 

Craftopia İndir

Hemen Craftopia indirin ve Palworld’ün temelleri bu oyun ile nasıl atılmış öğrenin.

Craftopia Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 ya da sonrası
  • İşlemci: 2.0 GHz Dual Core or similar
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: VRAM 2GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

İlgi çekici bir dünya

Görsellik hoş

Dövüş mekanikleri keyifli

EKSİLER

Oyunun geliştirilmesi durdu gibi

Türün diğer oyunlarından çok da farklı değil

Kısa bir süreden sonra oyun sıkabiliyor