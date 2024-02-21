Craftopia ile benzersiz bir hayatta kalma tecrübesi sizleri bekliyor. Hemen Craftopia indirin ve bu oyunu oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pocketpair tarafından geliştirilen ve yayınlanan Craftopia 2020 yılında yayınlandı. 2024 yılında çıkan ve oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen Palworld’ün geliştiricisi olan Pocketpair’in önceki oyunu olan Craftopia pek çok açıdan Palworld’e benziyor. Craftopia’yı dikkatli incelediğinizde fark edeceksiniz ki Palworld’ün temelleri bu oyunla atılmış.

Özünde açık dünyada geçen bir hayatta kalma oyunu olan Craftopia türün sevdalıları için yeterli bir oyun olsa da çok büyük bir etki uyandırmayı başaramadı. Görsel ve mekanik olarak pek çok diğer oyuna benzeyen Craftopia ortalama bir oyun olarak zihinlerimizde yer etti. Yine de eğer hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Eğer siz de Palworld’ün öncesinde Pocketpair’in nasıl bir oyun yaptığını merak ediyorsanız Craftopia’yı oynamak isteyebilirsiniz.

Craftopia İndir

Hemen Craftopia indirin ve Palworld’ün temelleri bu oyun ile nasıl atılmış öğrenin.

Craftopia Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1 ya da sonrası

: Windows 7 SP1 ya da sonrası İşlemci : 2.0 GHz Dual Core or similar

: 2.0 GHz Dual Core or similar Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : VRAM 2GB

: VRAM 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 12 GB kullanılabilir alan