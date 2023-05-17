Crash Bandicoot efsanesi geri döndü. Hemen Crash Bandicoot 4 indirin ve PC’de bu oyunu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 45 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uzun yıllardan sonra Crash Bandicoot markası tekrar dirildi diyebiliriz. Sağlam bir ana oyunun hasretini uzun bir süredir çekiyorduk. Neyse ki 2022 yılında Toys for Bob tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Crash Bandicoot 4: It’s About Time bizlerle birlikte oldu.

Crash Bandicoot 4 İndir

Crash Bandicoot 4, 3 boyutlu grafiklere sahip bir platform oyunudur. Son derece renkli ve eğlenceli bir dünyaya sahip olan Crash Bandicoot 4 keyifli vakit geçirmek için ideal bir oyun.

Crash Bandicoot markası genellikle PlayStation ile anılır. Özellikle PlayStation 1 ve 2 döneminde Crash Bandicoot serisi bu konsollara özeldi. Neyse ki Crash Bandicoot 4’ü bilgisayarlarımızda oynayabiliyoruz. Crash Bandicoot gibi bir markanın artık Steam’de yer alması PC oyuncuları için son derece sevindirici.

Tek kişilik bir oyun deneyimi vadeden Crash Bandicoot 4 modern bir oynanışa sahip. Önceki oyunların ruhunu korumayı çok iyi başaran Crash Bandicoot 4 kaplama kalitesi olarak da son derece başarılı.

Crash Bandicoot 4 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-4340/AMD FX-6300

: Intel Core i3-4340/AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950

: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan