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Crash Bandicoot 4

Crash Bandicoot 4

kullanıcı
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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 30000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Toys for Bob
  • İndir

Crash Bandicoot efsanesi geri döndü. Hemen Crash Bandicoot 4 indirin ve PC’de bu oyunu deneyimleyin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Uzun yıllardan sonra Crash Bandicoot markası tekrar dirildi diyebiliriz. Sağlam bir ana oyunun hasretini uzun bir süredir çekiyorduk. Neyse ki 2022 yılında Toys for Bob tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Crash Bandicoot 4: It’s About Time bizlerle birlikte oldu.

Crash Bandicoot 4 İndir

Crash Bandicoot 4, 3 boyutlu grafiklere sahip bir platform oyunudur. Son derece renkli ve eğlenceli bir dünyaya sahip olan Crash Bandicoot 4 keyifli vakit geçirmek için ideal bir oyun.

Crash Bandicoot markası genellikle PlayStation ile anılır. Özellikle PlayStation 1 ve 2 döneminde Crash Bandicoot serisi bu konsollara özeldi. Neyse ki Crash Bandicoot 4’ü bilgisayarlarımızda oynayabiliyoruz. Crash Bandicoot gibi bir markanın artık Steam’de yer alması PC oyuncuları için son derece sevindirici.

Tek kişilik bir oyun deneyimi vadeden Crash Bandicoot 4 modern bir oynanışa sahip. Önceki oyunların ruhunu korumayı çok iyi başaran Crash Bandicoot 4 kaplama kalitesi olarak da son derece başarılı.

Geçmişten Günümüze Crash Bandicoot Serisi
OYUN

Geçmişten Günümüze Crash Bandicoot Serisi

Playstation 1 ve 2 sahipleri eminiz ki Crash Bandicoot oynamıştır. Bir dönemin efsane oyunu olan Crash Bandicoot, ilgi çekici karakterleri ve kendine has oynanışı ile bizleri saatler boyunca ekrana kilitlemişti.

Crash Bandicoot 4 Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3-4340/AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Akıcı oynanış

Özüne sadık kalınmış

Eski usul platform oyunu güzel bir şekilde modernize edilmiş

Müzikler ve ses efektleri hoş

EKSİLER

Türkçe dil desteği yok