Crash Bandicoot 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 30000.00 MB
- Üretici Toys for Bob
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Crash Bandicoot efsanesi geri döndü. Hemen Crash Bandicoot 4 indirin ve PC’de bu oyunu deneyimleyin.
Uzun yıllardan sonra Crash Bandicoot markası tekrar dirildi diyebiliriz. Sağlam bir ana oyunun hasretini uzun bir süredir çekiyorduk. Neyse ki 2022 yılında Toys for Bob tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Crash Bandicoot 4: It’s About Time bizlerle birlikte oldu.
Crash Bandicoot 4 İndir
Crash Bandicoot 4, 3 boyutlu grafiklere sahip bir platform oyunudur. Son derece renkli ve eğlenceli bir dünyaya sahip olan Crash Bandicoot 4 keyifli vakit geçirmek için ideal bir oyun.
Crash Bandicoot markası genellikle PlayStation ile anılır. Özellikle PlayStation 1 ve 2 döneminde Crash Bandicoot serisi bu konsollara özeldi. Neyse ki Crash Bandicoot 4’ü bilgisayarlarımızda oynayabiliyoruz. Crash Bandicoot gibi bir markanın artık Steam’de yer alması PC oyuncuları için son derece sevindirici.
Tek kişilik bir oyun deneyimi vadeden Crash Bandicoot 4 modern bir oynanışa sahip. Önceki oyunların ruhunu korumayı çok iyi başaran Crash Bandicoot 4 kaplama kalitesi olarak da son derece başarılı.
Geçmişten Günümüze Crash Bandicoot Serisi
Playstation 1 ve 2 sahipleri eminiz ki Crash Bandicoot oynamıştır. Bir dönemin efsane oyunu olan Crash Bandicoot, ilgi çekici karakterleri ve kendine has oynanışı ile bizleri saatler boyunca ekrana kilitlemişti.
Crash Bandicoot 4 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-4340/AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Akıcı oynanış
Özüne sadık kalınmış
Eski usul platform oyunu güzel bir şekilde modernize edilmiş
Müzikler ve ses efektleri hoş
Türkçe dil desteği yok