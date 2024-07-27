Polis rolünde suçluları kovaladığınız Crash Time - Undercover, aksiyon ile yarış türlerini bir araya getirerek oyunculara sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crash Time - Undercover, aksiyonun fazlasıyla oyunculara yansıtıldığı bir yarış oyunudur. Oyun içerisinde çok sayıda görevle karşılaşacak ve suçluları yakalamak için direksiyonun başına geçeceksiniz. 50'den fazla görevi başarı ile tamamlayın, açık dünya ortamını yansıtan haritalarda yarışın ve farklı araçları bünyenize katın.

Aynı görev sayısında olduğu gibi seçebileceğiniz 50'den fazla araç seçeneği bulunmaktadır. Adeta bir film sahnesini andıran sinematikleri, hikayesi ve oynanışıyla güzel bir aksiyon yarış deneyimi yaşayacaksınız.

Tehlikeli ve bir o kadar da gizli operasyonları yıkmak için polis rolündesiniz. bazen zırhlı araçları kullanın, bazen ise en hızlı arabaları tercih edin. Görevden göreve ilerleyecek ve farklı suç şebekelerini çökertmeye çalışacaksınız. Tabii sadece araba sürmekle kalmayıp, aynı zamanda araçlarınızı silahlarla donatın ve düşmanları alt edin.

Crash Time - Undercover İndir

Crash Time - Undercover'da, çok sayıda tehlikeli silah ve engeller bulunuyor. Bunların arasından silahları bir kenara koyarsak; dikenli şeritler, EMP'ler, yağ topları ve daha birçok engel sizi bekliyor.

Eğer siz de aksiyon yarış deneyimi yaşamak istiyorsanız, Crash Time - Undercover indirin ve bir polis olarak tüm örgütleri yakalayın!

Crash Time - Undercover Sistem Gereksinimleri