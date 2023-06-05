Hemen Cult Of The Lamb indirin ve kendi kültünüzü kurmaya başlayın.

Kemal Tavus - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cult Of The Lamb, Massive Monster tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan aksiyon/roguelike bir oyundur. Oyun, başarılı bir şekilde pek çok oyun türünün mekaniklerini harmanlamasıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, görsellik bakımından da son zamanlarda gördüğümüz en iyi işlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Şeytani imgeler, sevimli ve stilize bir şekilde sunulmaktadır.

Cult Of The Lamb'in konusu ise oldukça aykırıdır. Oyuncular, tekinsiz bir yabancı tarafından yok olmaktan kurtarılan bir kuzuyu canlandırmaktadır. Bu kuzu, tekinsiz yabancıya olan borcunu bir tarikat kurarak ödemeye çalışmaktadır. Oyuncuların amacı da bir kült yaratmak ve maceralara atılarak daha fazla mürit kazanmaktır.

Cult Of The Lamb, roguelike mekaniklerine sahip bir oyundur ve yeni bir yapım olmasına rağmen çok iyi bir çıkış yapmıştır. Üs inşa etme, roguelike, strateji ve keşif mekaniklerini bir arada barındırması nedeniyle, oyunculara son derece eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Cult Of The Lamb İndir

Siz de Cult Of The Lamb indirin ve bu sıra dışı oyunu tecrübe etmeye hemen başlayın. Son yıllarda çıkan en iyi işlerden biri olan Cult Of The Lamb’i özellikle yeni bir şeyler arayan oyunculara muhakkak öneriyoruz. Çok yeni bir oyun olmasına rağmen en iyi roguelike oyunlarından biri olarak gösteriliyor.

Cult Of The Lamb Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da sonrası

İşlemci: Intel Core i3-3240 (2 * 3400); AMD FX-4300 (4 * 3800)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM); Radeon HD 7750 (1024 VRAM)

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan