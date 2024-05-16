CyberCorp, 2024'ün Haziran ayında çıkış yapacak olan bir hayatta kalma-nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Megame tarafından geliştirilen ve yayınlanan CyberCorp, siberpunk dünyada geçen bir nişancı oyunudur. Özel bir asker olarak karanlık sokaklara atılıp şirketiniz için savaşacaksınız. Sokaklarda bulunan çeteleri, yeteneklerinizi ve silahlarınızı kullanarak alt edin.

Üstten aşağı bakış açısıyla birlikte bu güzel aksiyon heyecanını yaşayacaksınız. Bir yandan suçlarla mücadele ederken, diğer yandan ise mükemmel grafikler ve nişancı mekanikleriyle sürdürülebilir oynanışı deneyimleyeceksiniz. Oynanış ve grafik anlamında iyi bir deneyim sunan CyberCorp, hikaye ve hayatta kalma türü açısından da tatmin edici bir şekilde oyuncuların karşısına çıkıyor.

Hayatta kalmak için silahlarınızı kullanın, sokaklardaki görevleri yerine getirin ve özel şirketiniz için gerekli olan tüm tehlikeleri üzerinize alın. Elinizde her ne kadar silahlar bulunsa da, bu silahları besleyen son teknoloji yetenekleriniz mevcuttur. Ekipmanlarınızı, silahınızı ve zırhlarınızı kart tabanlı sistem sayesinde geliştirerek, oyun tarzınıza uyacak çeşitli kombinasyonları inşa edebilirsiniz.

CyberCorp indir

Oyun, henüz daha piyasaya çıkış yapmış durumda değildir. Lakin, Steam sayfasında oynanabilir durumda olan bir demo sürümü oyunculara açık bir şekilde mevcuttur. 2024'ün Haziran ayında çıkış yapması planlanan CyberCorp'u indirin ve siz de mükemmel bir nişancı oyunu deneyimi yaşayın.

CyberCorp Sistem Gereksinimleri

2024'ün Haziran ayında çıkış yapacak olan CyberCorp'un sistem gereksinimleri belirlenmemiştir.