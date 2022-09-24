Fantastik yapısı ile oyuncuları kendine hayran bırakan Dante’s Inferno, yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Electronic Arts'ın popüler oyunları arasında yer alan ve bir döneme damga vuran Dante's Inferno, oyuncular arasında hızla yayılmaya başlandı. 2010 yılında lansmana çıkan ve o dönem oyuncular tarafından da sevilen yapım, günümüzde de oyuncular tarafından oynanmaya başlandı. Animasyonlu bir oynanış atmosferine sahip olan oyun da fantastik bir hava hakim. Çarpıcı hikayesi ve geniş içerik kalitesi ile yayınlandığı dönem adından söz ettiren Dante's Inferno Türkçe dil desteğine sahip değildi. 19 farklı dil seçeneği eşliğinde lansmana çıkan oyun dünyanın farklı noktalarında oyunculara ulaşmıştı.

Dante's Inferno Özellikleri

10 farklı dil seçeneği,

Tek oyunculu bir hikaye,

Animasyon tarzında içerikler,

Fantastik canlılar,

Yoğun görsel efektler,

Çeşitli ihanet hikayelerine ev sahipliği yapan ve animasyon tadında oynanan Dante's Inferno, Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına sunulmuştu. Windows, Linux ve MacOS işletim sistemleri için Steam'de lansmana çıkan oyun, tek oyunculu bir dünyaya sahipti. Destansı savaşlar eşliğinde mücadele edeceğimiz oyunda birbirinden farklı hikayeler yer alıyor. Bu hikayeler eşliğinde oyunda ilerlemeye çalışacak ve görevleri başarmak için ter dökeceğiz. Altyazı desteğine de sahip olan oyun fantastik görsel şölenleri ile gerilimi en popüler şekilde karşımıza çıkarıyor.

Dante’s Inferno İndir

Bir dönem Steam üzerinde de dağıtılan Dante’s Inferno, EA'in resmi web sitesi üzerinde de yer alıyor. Resmi web sitesi üzerinde sergilenmeye devam edilen oyun, çarpıcı sahnelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Dante’s Inferno Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD dengi

Bellek: 1 GB RAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 540p için 5Mbps, 360p için 3Mbps Bant Genişliği.

Dante’s Inferno Önerilen Sistem Gereksinimleri