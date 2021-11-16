Dark Riddle APK Android oyununda komşunuzun evine girmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bodrumda neler saklı? Sırrı çözün.

Doğukan ÇAĞLAKPINAR - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dark Riddle APK, Hello Neighbor benzeri oyunlar oynayanlara tavsiye edeceğim bir yapım.

PAGA Group tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan macera oyunu gizlilik odaklı. Hello Neighbor'da olduğu gibi karşınızda yaşayan komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Mobil platformda en çok oynanan gizlilik oyunlarından Dark Riddle APK olarak veya Google Play'den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor. İnternetsiz oynanabilen bir oyun olduğunu da belirtelim.

Dark Riddle APK İndir

Hello Neighbor benzeri oyun arıyorsanız, Dark Riddle APK oyun indirmenizi tavsiye ederiz. Etkileşimli yani çevrenizde gördüğünüz her şeye dokunabildiğiniz bir ortam ve ilginç görevler içeren birinci şahıs macera gerilim oyununda bulmacaları çözerek karşınızda yaşayan şüphe uyandıran bir komşunun sırlarını ortaya çıkarıyorsunuz.

Maceranız birçok işe yarar ve benzersiz eşya bulabileceğiniz sıra dışı bir şehirde başlıyor. Bir polis memuru ve uzaylı cihazı satıcısıyla tanışacaksınız ve oyunu oynadığınız süre boyunca sıra dışı yaratıklarla karşı karşıya geleceksiniz. Her öğe ve karakter büyük bir büyüleyici hikaye oluşturuyor. Komşunun evine girmeniz gerekiyor. Birçok tuzak, engel, kilitli ve kapalı kapılar bulacaksınız. Dikkatli olursanız tüm rakiplerinizi alt edebilir, gizemli bodrum katına inebilir ve birçok ilginç şey bulabilirsiniz.

Sarı elmalar oyun içi para birimi. Sarı elmaları kazanmanın birkaç yolu var. Reklam izleyerek 25 elma kazanabilir, günlük şans çemberini çevirerek 100 elmaya kadar kazanabilir, Riddle TV’deki reklamları izleyerek kazanabilir veya hikayede ilerleyerek, mücadeleleri kazanarak bedava elma alabilirsiniz.

Dark Riddle Android oyununda dört zorluk düzeyi var: