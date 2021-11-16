Dark Riddle APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,443
- DOSYA BOYUTU 110.00 MB
- Üretici PAGA GROUP
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Dark Riddle APK Android oyununda komşunuzun evine girmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bodrumda neler saklı? Sırrı çözün.
Dark Riddle APK, Hello Neighbor benzeri oyunlar oynayanlara tavsiye edeceğim bir yapım.
PAGA Group tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan macera oyunu gizlilik odaklı. Hello Neighbor'da olduğu gibi karşınızda yaşayan komşunuzun sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Mobil platformda en çok oynanan gizlilik oyunlarından Dark Riddle APK olarak veya Google Play'den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor. İnternetsiz oynanabilen bir oyun olduğunu da belirtelim.
Dark Riddle APK İndir
Hello Neighbor benzeri oyun arıyorsanız, Dark Riddle APK oyun indirmenizi tavsiye ederiz. Etkileşimli yani çevrenizde gördüğünüz her şeye dokunabildiğiniz bir ortam ve ilginç görevler içeren birinci şahıs macera gerilim oyununda bulmacaları çözerek karşınızda yaşayan şüphe uyandıran bir komşunun sırlarını ortaya çıkarıyorsunuz.
Maceranız birçok işe yarar ve benzersiz eşya bulabileceğiniz sıra dışı bir şehirde başlıyor. Bir polis memuru ve uzaylı cihazı satıcısıyla tanışacaksınız ve oyunu oynadığınız süre boyunca sıra dışı yaratıklarla karşı karşıya geleceksiniz. Her öğe ve karakter büyük bir büyüleyici hikaye oluşturuyor. Komşunun evine girmeniz gerekiyor. Birçok tuzak, engel, kilitli ve kapalı kapılar bulacaksınız. Dikkatli olursanız tüm rakiplerinizi alt edebilir, gizemli bodrum katına inebilir ve birçok ilginç şey bulabilirsiniz.
Sarı elmalar oyun içi para birimi. Sarı elmaları kazanmanın birkaç yolu var. Reklam izleyerek 25 elma kazanabilir, günlük şans çemberini çevirerek 100 elmaya kadar kazanabilir, Riddle TV’deki reklamları izleyerek kazanabilir veya hikayede ilerleyerek, mücadeleleri kazanarak bedava elma alabilirsiniz.
Dark Riddle Android oyununda dört zorluk düzeyi var:
- Hayalet - Komşunun bakış açısından siz olmazsınız, komşunuz rahatsız etmeden yoluna devam eder. Güvenlik robotları varlığınıza tepki verirler ancak zararsızdırlar.
- Kolay - Komşunun gerçek bir tehdit olduğu ve iki ipucu alabildiğiniz ilk zorluk düzeyidir.
- Zor - Komşu daha agresiftir ve bir ipucu alabilirsiniz. Tuzaklar daha tehlikelidir ve anahtar öğeleri elde etmek daha zordur.
- Çılgın - Beklendiği gibi, tuzaklar komşu kadar tehlikelidir.
Dark Riddle
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 133
- DOSYA BOYUTU 288.10 MB
- Üretici PAGA GROUP
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Komşuları durduracağız.
Mobil macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak yayınlanan Dark Riddle kitlesini artırmaya devam ediyor.
Nika Entertainment - Fun, Creativity & Relax imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular can sıkıcı komşular ile mücadele edecek ve huzuru sağlamaya çalışacaklar. Gerçeklikten uzak olan yapımda oyuncular birinci şahıs kamera açıları eşliğinde yaramazlık yapan bu komşuları durduracaklar. Dondurarak durdurulabilen komşular bizi rahatsız etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Sıra dışı komşular ile yüzleşeceğimiz oyunda çarpıcı ses efektleri de karşımıza çıkacak.
İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanını da elinde bulunduruyor. Rengarenk atmosferi ile oyuncuları tatmin eden yapım 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.
İyi oyunlar dileriz.