Sürükleyici aksiyon sahneleri ile hayran olacağınız Darksiders 2, milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2010 yılında lansmana çıkan ve oyuncuların beğenisini kazanan Darksiders 1'in devam niteliğindeki oyunu Darksiders 2 beğenileri kazandı. İlk oyundan tam 5 yıl sonra piyasaya sürülen Darksiders 2, toplam 30 saatten fazla bir oynanış süresine ev sahipliği yapıyor. İlk oyuna nazaran yeniden çalışılmış ve ayarlanmış oyun dengeleme sistemine sahip olan ikinci oyun yüksek görsel kaliteli sahnelere sahip. Eşsiz bir grafik işleme motoru sayesinde aksiyon sahnelerini derinlemesine yaşamamızı sağlayacak olan oyun, iyileştirilmiş ve elden geçirilmiş yeni seviyelere de sahip olacak. İlk oyunundan çeşitli izleri de karşımıza çıkaracak olan Darksiders 2, aksiyon oyunları arasında yükseklere tırmanmaya devam ediyor.

Darksiders 2 Özellikleri

Grafik işleme motoru,

Yeni oyun dengeleme ve ganimet dağılımı,

30 saatten fazla oyun süresi,

1080p çözünürlük,

Oyuncu seçimi ve kişiselleştirme,

Keşfedilebilir geniş ve açık bir dünya,

Düzinelerce yan görev,

Seviye atlama sistemi,

Beceri ağaçları,

Çeşitli ekipman ve silahlar,

Darksiders 1'in devam niteliğinde geliştirilen ve 2015 yılında karşımıza çıkan Darksiders 2, serinin en önemli oyunlarından bir tanesi olma özelliğine sahip. Gerek içeriği gerekse de oynanış yapısı ile oyuncular tarafından beğenilen ve hala ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım özel sahnelere sahip. Yüksel kaliteli görsellere sahip olan yapımda oyun dengeleme ve ganimet dağıtım sistemi de yer alıyor. 30 saatten fazla oynanış süresine ek olarak çeşitli DLC paketleri ile de içeriğini genişleten oyun, çeşitli zırh ve silah setlerini de bizlere sunuyor. Geniş bir açık dünya da birbirinden farklı düşmana karşı mücadele edeceğimiz aksiyon oyununda beceri ağaçları eşliğinde karakterimizi de geliştirecek ve daha güçlü bir yapıya kavuşturabileceğiz. Düzinelerce yan görevler eşliğinde seviyeleri hızlıca geçebilecek ve yeni içeriklere de ulaşabileceğiz.

Darksiders 2 İndir

Aksiyon sahnelerini 1080p çözünürlükte oynamamıza olanak sağlayan Darksiders 2, fantastik sahneleri ve sürükleyici oynanışı ile günümüzde adından söz ettirmeye devam ediyor. Steam'in dönemsel indirimlerinde de cazip fiyat etiketine sahip olan oyun, geniş kitlelere ulaşmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Darksiders 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8 or Windows 10 (64bit)

İşlemci: 2.0Ghz Intel® Core™2 Duo Processor or AMD equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 512 MB Video Card or AMD equivalent

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible Sound card

Darksiders 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri