Decimated
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 34.18 GB
- Üretici Fracture Labs
-
Decimated, kıyamet sonrası dünyada geçen bir çevrimiçi hayatta kalma oyunudur.
Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan Decimated, çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunudur. Fracture Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Decimated oyununda, kendi kolonizi kurun ve çorak arazilerde söz sahibi olmaya çalışın.
Kıyamet sonrasındaki bir dünyada geçen oyun, savaşları ve hayatta kalma yapısını oyunculara sunuyor. Arazileri keşfedin, üs inşa edin ve diğer kolonilere karşı savaş açın. Herhangi bir koloni inşa etmeden tek başınıza oynayabilir veya arkadaşlarınızla birlikte kendi çetenizi oluşturabilirsiniz.
En İyi Hayatta Kalma Filmleri
Mutlaka izlenmesi gereken en başarılı hayatta kalma filmleri hangileri? Bu yazıda keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyacak filmleri bir arada topladık.
Decimated İndir
Geniş bir içerik yelpazesi bulunan Decimated, içerisinde araçları, silahları, dronları, karakterleri ve çeşitli geliştirme seçeneklerini barındırmaktadır. Geleceğe dönük üretilen arabaları satın alabilir, çalabilir ve arazilerde keşfe çıkabilirsiniz.
Oyun içerisinde aynı zamanda bir sanal pazar da mevcuttur. diğer oyunculara ürün satmak veya ürün satın almak için pazarı kullanabilirsiniz.
Açık dünya içerisinde üs inşa etmekten çete savaşlarına kadar her şeyi deneyimleyebilirsiniz. Siz de Decimated indirin ve kıyamet sonrasındaki dünyada hayatta kalmaya çalışın!
Decimated Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel® Core i7/i5 İşlemci
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1080
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan