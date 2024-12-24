Decimated, kıyamet sonrası dünyada geçen bir çevrimiçi hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 35 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan Decimated, çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunudur. Fracture Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Decimated oyununda, kendi kolonizi kurun ve çorak arazilerde söz sahibi olmaya çalışın.

Kıyamet sonrasındaki bir dünyada geçen oyun, savaşları ve hayatta kalma yapısını oyunculara sunuyor. Arazileri keşfedin, üs inşa edin ve diğer kolonilere karşı savaş açın. Herhangi bir koloni inşa etmeden tek başınıza oynayabilir veya arkadaşlarınızla birlikte kendi çetenizi oluşturabilirsiniz.

Decimated İndir

Geniş bir içerik yelpazesi bulunan Decimated, içerisinde araçları, silahları, dronları, karakterleri ve çeşitli geliştirme seçeneklerini barındırmaktadır. Geleceğe dönük üretilen arabaları satın alabilir, çalabilir ve arazilerde keşfe çıkabilirsiniz.

Oyun içerisinde aynı zamanda bir sanal pazar da mevcuttur. diğer oyunculara ürün satmak veya ürün satın almak için pazarı kullanabilirsiniz.

Açık dünya içerisinde üs inşa etmekten çete savaşlarına kadar her şeyi deneyimleyebilirsiniz. Siz de Decimated indirin ve kıyamet sonrasındaki dünyada hayatta kalmaya çalışın!

Decimated Sistem Gereksinimleri