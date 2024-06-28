Disyney Frozen dünyasına adım atacağınız Disney Frozen Royal Castle, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Disney Frozen Royal Castle, büyülü prensesler Elsa ve Anna’nın kraliyet hayatındaki yaşamını anlatan interaktif bir oyundur. Şatonuzun mutfağında çilekli tartlardan enfes pastalara kadar her çeşit tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Pastanızın kaç kat olacağı, hangi meyvelere sahip olacağı sizin damak zevkinize kalmış.

Disney Frozen Royal Castle APK, her odasında farklı bir tür eğlence bulunduruyor. Bir prensesin olmazsa olmazlarından biri de kokusudur. Koku süitinde bulunan çeşitli esansları birleştirerek kendi özgün kokunuzu hazırlayabilirsiniz. Kokunun yanı sıra kraliyet hayatında tarzınız da çok önemlidir.

Her çeşit elbise bulunan giyinme odanızda kendi tarzınıza en uygun kıyafeti bulun, giyin, şıklığınızı bütün kraliyet ailesine gösterin. Haydi gelin siz de Anna, Elsa, Kristoff ve diğer Karlar Ülkesi bebeklerinin heyecan verici kraliyet hayatının bir parçası da siz olun.

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Oyun, oynanış açısından basit ve daha çok küçük yaş grubuna hitap eden bir yapıya sahiptir. Konuya hakim olan oyuncuların ekstra olarak daha da seveceği oyun içerisinde, sevdiğiniz karakterlerin yaşamını eğlenceli bir şekilde deneyimleyebileceksiniz.

Siz de Disney Frozen Royal Castle APK indirin ve kraliyet hayatındaki yaşama tanıklık edin!