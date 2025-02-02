Dream Cage
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.86 GB
- Üretici Hitori de Productions
-
Dream Cage, uyku felcini konu alan bir psikolojik korku oyunudur.
Gerçek hikayelere dayalı olan 5 gecelik uyku felci deneyimini oyunculara sunan Dream Cage, psikolojik korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Her gece benzersiz şeytanlar sizi rahatsız edecek ve 5 gece boyunca hayatta kalmanız gerekecektir.
Her gece gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlamaya çalıştığınız uyku felçleri geçireceksiniz. Karakterinizin sorununu ortaya çıkarmak için 25'ten fazla yaratığın gizemini çözmeli ve kabusların kaynağınız keşfetmelisiniz.
Oldukça korkutucu bir deneyim yaşatan Dream Cage, oyunculara iki farklı son sunuyor. İki farklı son olsa da, sadece tek bir son sizi nihai sonuca götürecektir.
İçinizi Ürpertecek En Başarılı Netflix Korku Filmleri - 2024
En iyi Netflix korku filmleri hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. İşte korku filmi önerileri!
Dream Cage İndir
Mikrofonunuzla etkileşimli olan Dream Cage, her sesinizi yakalamaktadır. Bu nedenle oyun boyunca sessiz olmalı ve gizemi çözmeye çalışmalısınız.
Siz de Dream Cage indirin ve özgün bir hikayeye sahip olan psikolojik korku deneyimi yaşayın!
Dream Cage Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4460 | AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | AMD Radeon™ RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan