Dream League Soccer 2017, Android platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi Türkçe futbol oyunu.

Erkan Calp - 24 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dream League Soccer 2017, Android telefon ve tablette ücretsiz oynanabileceğiniz en iyi oynanış, en kaliteli grafiklere sahip Türkçe futbol oyunu. FIFPro lisanslı gerçek oyuncularla rüya takım oluşturma, online turnuvalara katılma, forma – logo hatta kendi stadyumuzu inşa etme imkanı veren Dream Leauge Soccer 2017, mobil platformun en iyisi.

Android ve iOS platformu için geliştirilen Dream League Soccer 2017 APK ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinde yer alıyor. Oyunculara gerçekçi bir maç deneyimi sunan oyun da rangarenk içeriklerin yanı sıra kaliteli grafik açıları da yer alıyor. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizdeki futbol severler tarafından da ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı oyun, FIFPro lisansı ile gerçek oyuncuları mobil platformda taşıyor. Oyun içerisinde takımınızı kurabilir ve bibirinden zorlu rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Dream League Soccer 2017 APK Özellikleri

Türkçe dil desteği,

Rangarenk içerikler,

Kaliteli grafik açıları,

Başarılı ses efektleri,

Kolay oynanış ve zor oynanış modları,

Mobilde en çok indirilen Türkçe futbol oyunu Dream League Soccer’ın 2017 sürümünde arayüz yenilenmiş, oyun içi görseller iyileştirilmiş, yapay zeka geliştirilmiş, yüzlerce yeni animasyon eklenmiş, yeni müzikler gelmiş ve logo oluşturma gibi birkaç özellik eklenmiş. Baştan aşağı yenilenen futbol oyunu hem görsel hem de oynanış açısından FIFA’dan çok daha kaliteli olmuş.

Dream League Soccer 2017’de her zaman olduğu gibi kendi rüya takımınızı kurup yönetiyorsunuz. Efsane oyuncuları takımınıza alıp sahaya dizilişinizi ayarlıyor, favori takımınızın oynamasını istediğiniz taktiği rüya takımınıza uygulayabiliyorsunuz. En iyilerin mücadele ettiği Dream League Online’da süper lige yükselmek elbette kolay olmuyor.

Destekleyen cihazlarda 60 fps oynanış sunan Dream League Soccer 2017’yi hemen indirin, milyonlarca oyuncu arasına katılın.

Dream League Soccer 2017 APK İndir

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Dream League Soccer 2017 Google Play ve App Store üzerinde milyonlarca kez indirildi.