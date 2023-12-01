Dream League Soccer 2024 APK, yeni görünümü ve yepyeni özellikleriyle birlikte mobil oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil platformlarda en çok oynanan futbol oyunları arasında yer alan Dream League Soccer, yepyeni görünümü, özellikleri ve futbolcu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Dream League Soccer 2024 APK'da, hayalinizdeki takımı kurun ve dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncularla çevrimiçi bir şekilde mücadele edin. 4000'i aşkın lisanslı futbolcuyu içerisinde barındıran DLS 24 APK, geliştirilmiş pek çok özelliği oyunculara sunuyor.

3D oyuncu hareketleri, maç yorumları, takım özelleştirmeleri, yeni animasyonlar ve daha birçok özellik yeniden tasarlandı. DLS 24 ile birlikte gerçekçi bir futbol deneyimi yaşayabiliyoruz. Oyuncuların hareketleri, vuruşlar, top çalma, sevinçler ve kaleci hareketleri gibi şeyler oyuna yüksek miktarda gerçekçilik katıyor.

İstediğiniz takımı seçerek dostluk maçları yapmanın haricinde, kariyer modunda hayalinizdeki takımı kurarak küme atlamaya çalışabilirsiniz. Futbolun yıldız isimleriyle sözleşmeler imzalayın, takımın kimyasını oluşturun ve ligdeki en üst sıraları hedefleyin. Takımlarınızı sadece oluşturup maça çıkmakla kalmayıp, kulüp tesislerinize yatırım yaparak oyuncularınızı daha çok geliştirebilirsiniz.

Dream League Soccer 2024 APK İndir

Bugüne kadar çıkmış olan DLS oyunları arasındaki en iyi grafiklere ve kapsamlı içeriklere sahip olan bu oyunda, saç şekli, kıyafet ve daha birçok farklı seçeneği kullanarak kendi yönetici görünümünüzü özelleştirebilirsiniz. Ayrıca kurduğunuz takımın logosunu ve formasını özelleştirin ya da isterseniz kendi tasarımınızı içe aktarın.

Toplamda sekiz kümeyi teker teker tırmanarak, efsanelerin olduğu statüye ulaşın. Kulüp olarak yükselmeye devam ederken kadrolarınızı da bütçenize göre özelleştirmelisiniz. Her bir küme sizi daha fazla yoracak ve iyi futbolcularla oynamanız gerekecek. Bu nedenle iyi futbolcularla sözleşmeler imzalayın ve düzenli turnuvalara katılarak eşsiz ödüller kazanın.

DLS 24 son sürüm ile geliştirdiğiniz tesislerinizde ve stadyumunuzda oyuncularınızı eğitin, teknik direktörlerle anlaşın ve stratejinizi oluşturun. Sürükleyici ve adrenalin dolu Dream League Soccer 2024 APK'yı indirerek, siz de yenilenmiş grafikleri ve kapsamlı içerikleri deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca her gün yeni Dream Draft'ta ve günlük senaryolarda mücadele ederek, farklı oyun modlarını da deneyimleyebilirsiniz.

Dream League Soccer 2024 Özellikleri