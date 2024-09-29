Savaşçı bir ördeği canlandırdığınız DUCKSIDE, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir hayatta kalma aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünyada hayatta kalmak ve diğer oyunculara karşı savaşmak istiyorsanız, DUCKSIDE tam size göre bir oyundur diyebiliriz. Aslında oyunun ilham aldığı DayZ ve Rust'ın havasını DUCKSIDE oyununda rahatlıkla alabilirsiniz. Diğer oyunlardan kendini ayıran bu yapımın özelliği ise bir insan olarak değil, savaşçı bir ördek olarak oynamanızdır.

Tam anlamıyla bir ördek olun. Uçun, etrafı keşfedin, üs inşa edin ve diğer oyunculara karşı mücadele edin. Kaynak toplamak çok büyük önem taşımaktadır. Silah elde etmek istiyorsanız, topladığını kaynakları dönüştürmek zorundasınız.

DUCKSIDE İndir

Henüz daha erken erişim aşamasında bulunan bu oyun, Türkçe dil desteğini içerisinde barındırmasa da mükemmel bir eğlenceli beraberinde getirmektedir. Bir ördek yavrusu olmayın; kendinizi donatın, kaynaklar toplayarak silah üretin ve hayatta kalmaya çalışın.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve her türlü işi birlikte yapabilirsiniz. Siz de DUCKSIDE indirerek, bir ördek olarak açık dünyada hayatta kalmaya çalışabilirsiniz.

DUCKSIDE Sistem Gereksinimleri