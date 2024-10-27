Dungeon Survival APK, Android cihazlar için geliştirilen bir roguelike RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Karmaşık sıra tabanlı savaş sistemine sahip olan Dungeon Survival APK, etkileyici bir hikayeye ve karanlık atmosfere sahiptir. Zengin maden yataklarıyla ünlü olan kasabadaki garip olaylar, dilden dile yayılmış ve çözüm aranmaktadır. Eski lordun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlayan bu karanlık atmosferde, şehrin tüm sırlarını ortaya dökmeli ve kasabanın dengesini yeniden yerine getirmelisiniz.

Her biri benzersiz becerilere sahip olan 9 sınıftan istediklerinizi seçerek partinizi kurabilirsiniz. Karşınıza çıkan yüzlerce canavar ordusunu sıra tabanlı savaş sistemiyle birlikte alt edin ve stratejinizi doğru ayarlayın.

Savaş anında yan yana bulunan karakterlerinizin üstüne basarak, yetenek kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Sırayla vuruş yaptığınız için bir sonraki hamlenizi iyi yapmalı ve karakteri iyi seçmelisiniz.

Dungeon Survival APK İndir

Dungeon Survival APK'da, oynadığınız her seviye farklı bir mağarada geçer ve görsellik rastgele oluşturulur. Bu sayede oyuncuların her oynadıklarında farklı bi haz alması hedeflenir.

Gitgide seviye atlayın, ekipmanlarınızı güçlendirin ve her seviyeyi rahatlıkla geçin. Siz de Dungeon Survival APK indirerek, rastgele haritalı bir Android roguelike RPG deneyimi yaşayabilirsiniz.