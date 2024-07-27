İster arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabileceğiniz Dungeonborne, oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulan aksiyon RPG'sidir.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Henüz daha erken erişim aşamasında olan ve oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulan Dungeonborne, çeşitli sınıf tasarımlarıyla karşımıza çıkan bir Souls-like oyunudur. Birinci şahıs kamerasından maceraya atıldığımız oyun, oyunculara tehditkar zindanlarda savaş mekaniklerini yaşatmaktadır.

Her türlü düşmana karşı savaşacak, farklı sınıfların yeteneklerini kullanacak ve hazineye ulaşacaksınız. Savaşçı, büyücü, kılıç ustası, haydut ve druid rolleri başta olmak üzere pek çok sınıfı içerisinde barındırmaktadır. İstediğiniz her tarzda oynayabilir ve savaşabilirsiniz. Aslında oyunun içerisindeki tüm sınıflar, benzer oyunlardan aşina olduğumuz örneklerini anımsatmaktadır.

Dungeonborne İndir

Seçtiğiniz karakterlerin çeşitli yeteneklerini kullanarak, dövüş deneyimine yenilikler katabilirsiniz. Bloklayın, saldırı yapın ve savunma hareketlerini kullanın. Tüm bunların yanı sıra 80'den fazla eşya özelliği ile ekipmanları karakterinize katabilir ve güçlenebilirsiniz.

Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arena modunda diğer oyunculara karşı savaşabilirsiniz. Siz de Dungeonborne indirin ve souls-like deneyimini sonuna kadar hissedin.

Dungeonborne Sistem Gereksinimleri