Bu oyunda elimizdeki top ve çubuk ile oyunda üst tarafta kalan kutucukları patlatmaya çalışıyoruz.

Tamindir - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun dünyası yıllar önce atariler sayesinde büyük bir ivme kazanmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyun sever çeşitli atariler ile birbirinden farklı oyunlara eriştiler ve eğlenceli anlar geçirdiler. Teknoloji geçmişten günümüze kadar geliştikçe piyasaya çıkan oyun ve uygulamalarda gelişmeye başladı. Yıllar önce düşük kaliteli grafikler ile karşımıza çıkan oyunlar günümüzde HD kalitedeki grafiklere sahip olan oyunlara yer veriyor. Oyun dünyasında gelişme ve rekabet bir an olsun azalmazken oyunlarda deli gibi satmaya devam ediyor.

Yıllar önce karşımıza çıkan ve bir döneme damga vuran DXball'da efsanevi oyunlar arasında yer alıyor. Atari döneminden günümüze kadar hem bilgisayar hem de mobil platformda kendine yer bulan balon patlatma oyunu oyuncularına eğlenceli anlar sunuyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan DXBall'da oyuncular ekran altındaki çubuğu sağa sola iterek topun sekmesini sağlayacak ve seken topta baloncukları patlatacak.

DXBall Özellikleri

Basit oynanış,

Retro grafikler,

Basit ses efektleri,

Eğlenceli bir oynanış,

Bİrbirinden farklı seviyeler,

Bu oyunda elimizdeki top ve çubuk ile oyunda üst tarafta kalan kutucukları patlatmaya çalışıyoruz. Kutucuklardan çeşitli özellikler çıkıyor.Örneğin çubuğun boyunun uzaması, ateşli çubuk, ateşli top v.s. özellikleri vardır. Gayet zevkli bir oyun olarak piyasadaki yerini korumaya devam eden oyun günümüzde Windows platformunda oynanabiliyor.

DXBall İndir

Windows platformunda ücretsiz olarak yayınlanan DXBall günümüzde oyuncuya sahip mi bilinmez. Ancak oyun yıllar önce oyun dünyasına damga vurdu ve milyonlarac oyuncu tarafından oynandı.

Dikkat! Tamamen Türkçe alternatif bir DXBall oyunu oynamak isteyenler buraya tıklayabilirsiniz.