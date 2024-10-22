Echo Point Nova
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Greylock Studio
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Hızlı tempolu bir oynanış sunan Echo Point Nova, tek veya çok oyunculu oynanabilen bir FPS oyunudur.
Greylock Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Echo Point Nova, fazlasıyla hızlı bir oynanışa sahip olan FPS oyunudur. Platformlarda zıplayacak, karakter özelliklerinden yararlanacak ve rakiplerinizi öldüreceksiniz. Hızlı FPS deneyimine oldukça elverişli olan mekanikler sayesinde, ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz.
Geniş çaplı açık dünyası ve gökyüzünde bulunan platformlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Görebildiğiniz her kara parçasına zıplayarak ve kancanızı kullanarak ulaşabilirsiniz. Sadece kanca değil, aynı zamanda uçan kaykayınızı kullanın ve düşmanlara havadan saldırı yapın!
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Echo Point Nova İndir
Göğe kadar uzanan Echo Point Nova'da, ana görevleri yapabilir veya kendi aranızda savaşabilirsiniz. Ateş büyücülerine, tuzak yerleştiren kazmacılara, helikopterlere ve daha birçok karaktere karşı mücadele vererek, her savaşınızdan sonra silahlarınızı geliştirebilirsiniz.
Karakter geliştirmeleri, silah kaplamaları ve gizli silahları içerisinde barındıran Echo Point Nova'da, hem güç hem de görünüş anlamında oyunculara farklı seçenekler sunmaktadır.
Sİz de Echo Point Nova indirin ve hızlı tempolu bir FPS oyunu deneyimi yaşayın!
Echo Point Nova Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 4 Çekirdekli 64-bit Intel veya AMD işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA 1050 veya muadili
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan