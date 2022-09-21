Beklentileri karşılayamayan eFootball PES 2023, çeşitli güncellemeler ile durumu düzeltmeye çalışıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uzun yıllardır futbol simülasyon oyunları arasında yer alan Pro Evolution Soccer serisi her yıl yeni bir sürüm olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gerçekçi grafikleri ile FIFA'nın en büyük rakibi konusumda yer alan PES, son dönemlerde beklentileri bir türlü karşılayamadı. 2023 sürümü ile konsol, bilgisayar ve mobil platformda karşımıza çıkan eFootball PES 2023, ücretsiz olarak lansmana çıktı. Oynanışı ve mekanikleri ile beklentileri karşılayamayan eFootball 2023, hem mobil hem de Steam'de oldukça olumsuz geri bildirimler aldı. Oyunun indirme sayısı oldukça tatmin edici olurken, oynayan kitle ise bir türlü istenen sayıya ulaşamadı. Türkçe dahil olmak üzere 17 farklı dil seçeneği eşliğinde oynanabilen PES 2023 tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modlarına ev sahipliği yapıyor.

eFootball PES 2023'de dileyen oyuncular gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara karşı mücadele ediyor dileyenler ise yapay zekaya karşı oyunun tadını çıkarabiliyorlar.

eFootball PES 2023 Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Türkçe dahil olmak üzere 17 farklı dil seçeneği,

Oynaması ücretsiz,

Gerçekçi oyun kalitesi,

Modern futbol deneyimi,

Dünyanın en büyük kulüpleri,

Özgün Takım oluşturma fırsatı,

Oyun içi güncellemeler,

Her yıl ücretli olarak karşımıza çıkan PES serisi, bu yıl eFootball 2023 adında lansmana çıktı. Her yıl ücretli olan oyun, bu yıl alışılmışın dışına çıkarak oynaması ücretsiz bir şekilde karşımıza çıktı. Konsol ve bilgisayar platformuna ek olarak mobil platformda da milyonlarca kez indirilen futbol simülasyon oyunu, çok oyunculu ve tek oyunculu oynanış modlarına sahip. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de rahatlıkla oynanabilen futbol simülasyon oyunu, Steam üzerinde adeta çakıldı. Steam üzerinde oyuncular tarafından 'çoğunlukla olumsuz' olarak değerlendirilen PES 2023, aldığı güncellemeler ile de ne yazık ki beklentileri karşılayamadı. Düzenli olarak güncellemeler de almaya devam eden eFootball 2023, yeni sürümünde nasıl bir yol izleyecek henüz bilinmiyor.

eFootball PES 2023 İndir

Konami'nin en yeni futbol oyunu olarak günümüzde oynanmaya devam edilen eFootball PES 2023, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Mobil platform üzerinde 100 milyondan fazla kez indirilen oyun, Steam üzerinde de milyonlarca kez indirildi. Bir türlü beklentileri karşılayamadan yapım aldığı güncellemeler ile durumu toparlamaya çalışsa da ne yazık ki yetersiz kaldı. Oyun ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

eFootball PES 2023 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

İşlemci: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

eFootball PES 2023 Önerilen Sistem Gereksinimleri