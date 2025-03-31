ekşi sözlük APK, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır.

Can Erdil Şentürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ekşi sözlük APK resmi mobil uygulaması, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu resmi ekşi sözlük uygulaması aslında bir hayli geç kalınmış bir çalışma olarak akıllara kazınmıştı.

ekşi sözlük'ün 1999 yılında kurulmuş olduğu ve uzun bir süredir popüler bir paylaşım platformu olarak kullanıldığı düşünüldüğünde ekşi sözlük uygalaması öngörülenden geç yayınlandı. Yine de uygulama ekşi sözlük deneyimini eksiksiz olarak mobil cihazlarınızda yaşamanızı mükün kılıyor.

ekşi sözlük mobil uygulamasını kullanarak ekşi sözlük üzerinde her gün gündemi takip edebilir, başlıklara göz atabilir, entry girebilir ve arama yapabilirsiniz. Ayrıca ekşi sözlük'ün mobil arayüzünde sizi anlık mesajlaşma imkanı da bekliyor.

ekşi sözlük APK İndir

ekşi sözlük uygulamasından profilinize fotoğraf yerleştirebiliyor, uygulamayı Facebook ile eşleştirebiliyorsunuz. Takip ve takipçi sayıları da ekşi sözlük uygulamasından görüntülenebiliyor.

İstediğiniz her konu hakkında başlık oluşturun, başlıklara yorum yazın ve diğer insanların fikirlerini okuyun. Sadece haber ve anlık yazılar değil, aynı zamanda hikayeden film önerilerine kadar ekşi sözlük başlıkları okuyabilirsiniz.

Siz de ekşi sözlük APK indirin ve Android cihazlarınızda tüm fikirlerinizi yazabileceğiniz bu platformu deneyimleyin!