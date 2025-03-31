ekşi sözlük APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 629
- DOSYA BOYUTU 11 MB
- Üretici Eksi Inc.
-
ekşi sözlük APK, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır.
ekşi sözlük APK resmi mobil uygulaması, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu resmi ekşi sözlük uygulaması aslında bir hayli geç kalınmış bir çalışma olarak akıllara kazınmıştı.
ekşi sözlük'ün 1999 yılında kurulmuş olduğu ve uzun bir süredir popüler bir paylaşım platformu olarak kullanıldığı düşünüldüğünde ekşi sözlük uygalaması öngörülenden geç yayınlandı. Yine de uygulama ekşi sözlük deneyimini eksiksiz olarak mobil cihazlarınızda yaşamanızı mükün kılıyor.
ekşi sözlük mobil uygulamasını kullanarak ekşi sözlük üzerinde her gün gündemi takip edebilir, başlıklara göz atabilir, entry girebilir ve arama yapabilirsiniz. Ayrıca ekşi sözlük'ün mobil arayüzünde sizi anlık mesajlaşma imkanı da bekliyor.
ekşi sözlük APK İndir
ekşi sözlük uygulamasından profilinize fotoğraf yerleştirebiliyor, uygulamayı Facebook ile eşleştirebiliyorsunuz. Takip ve takipçi sayıları da ekşi sözlük uygulamasından görüntülenebiliyor.
İstediğiniz her konu hakkında başlık oluşturun, başlıklara yorum yazın ve diğer insanların fikirlerini okuyun. Sadece haber ve anlık yazılar değil, aynı zamanda hikayeden film önerilerine kadar ekşi sözlük başlıkları okuyabilirsiniz.
Siz de ekşi sözlük APK indirin ve Android cihazlarınızda tüm fikirlerinizi yazabileceğiniz bu platformu deneyimleyin!
ekşi sözlük
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 86
- DOSYA BOYUTU 58 MB
- Üretici Eksi Inc.
-
Resmi mobil uygulaması olan ekşi sözlük, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir online sözlük uygulamasıdır.
ekşi sözlük yıllardır kullandığımız internet sözlüğünün resmi mobil uygulamasıdır. iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu ekşi sözlük uygulaması bize sözlüğün web arayüzünde yapabildiğimiz bütün işlemleri yapabilme imkanı veriyor.
ekşi sözlük uygulamasını kullanarak gündemdeki olaylar hakkında yapılan yorumlara ve yeni başlıklara göz atabiliyorsunuz. Bunun yanısıra kendi entrylerinizi oluşturabiliyor ve tartışmalara katılabiliyorsunuz.
ekşi sözlük İndir
Uygulama içinde arama yapabilmeniz de mümkün. Bu sayede belli bir başlığı çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
ekşi sözlük'in mobil uygulaması anlık mesajlaşma servisi de veriyor. Uygulamanın ilginç bir yönü profil fotoğrafı ekleme özelliği. ekşi sözlük'ün doğasına biraz aykırı olan bu özellik ekşi sözlük'ü bir sosal medya platformu olmaya daha da yaklaştırıyor. ekşi sözlük uygulamasını Facebook hesabınızla ilişkilendirebilmeniz mümkün.
Siz de fikirlerinizden bahsetmek ve sözlükte yeni bir başlık oluşturmak istiyorsanız, ekşi sözlük indirin ve kendi başlığınızı oluşturarak yeni tartışma konuları ortaya koyun!