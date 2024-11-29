Escape: Zombie Maze, labirentteki zorluklara karşı hayatta kalıp kaçmaya çalıştığınız bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Karanlık ve korkutucu labirentte hayatta kalmaya çalıştığınız Escape: Zombie Maze, labirentten kaçmaya çalıştığınız bir aksiyon oyunudur. Sınırlı sayıda merminiz bulunuyor. Labirenti saran zombileri alt edin, hayatta kalın ve sınırlı kaynağınızı doğru kullanın.

Her mermi atışınızı büyük bir stratejiyle yapmalısınız. Zombiler, kafadan vuruşla anında ölmektedir. Bu yüzden kafaya nişan almaya özen gösterin.

Labirentte sona doğru ilerledikçe, karmaşıklığın ve zorluk derecesinin giderek arttığını göreceksiniz. Hem zombiler hem de labirentin çıkış yolu açısından ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar yaşayacaksınız.

Escape: Zombie Maze İndir

Gerçekçi atmosfere ev sahipliği yapan Escape: Zombie Maze oyununda, gerilim dolu müzikleri ve olayları deneyimleyeceksiniz. Gerilim dolu müzikler, oyuncuları sürekli tetikte tutar ve her adımda tehlikeyle karşılaşabileceğinizi hissettirir.

Siz de Escape: Zombie Maze indirin ve hayatta kalma korku türüne yeni bir soluk getiren macerayı deneyimleyin!

Escape: Zombie Maze Sistem Gereksinimleri