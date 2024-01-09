Escape the Backrooms ile popüler creepypasta efsanesi gerçek oluyor. Hemen Escape the Backrooms indirin ve bu korku dolu oyunu keşfedin.

Kemal Tavus - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fancy Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Escape the Backrooms 2022 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Arkadaşlarla oynaması çok keyifli olan Escape the Backrooms popüler creepypasta efsanesine dayanıyor.

Odalardan kaçabilmek için aklınızı ve becerilerinizi kullanmanız gereken bu oyunda arkadaşlarınızla koordineli bir şekilde hareket etmek çok önemli.

Farklı zorluk seviyelerine sahip bu oyunun tekrar oynanabilirliği de yüksektir. Tekrar tekrar oynamak ve tüm zorlukları geçmek için ideal bir korku oyunudur.

Çok oyunculu korku oyunlarına, özellikle de creepypasta efsanesine ilginiz varsa Escape the Backrooms’a muhakkak bir göz atın.

Escape the Backrooms İndir

Siz de hemen Escape the Backrooms indirin ve bu korku dolu oyunu keşfetmeye başlayın. Farklı seviyedeki zorlukları deneyimleyin ve yeteneklerinizi sınayın.

Escape the Backrooms Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 8 / 10 / 11 - 64 bit

: Windows 8 / 10 / 11 - 64 bit İşlemci : Intel Core i3

: Intel Core i3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650

: NVIDIA GeForce GTX 650 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Herhangi bir

: Herhangi bir VR Desteği : SteamVR

: SteamVR İlave Notlar: Sistem gereksinimleri ileriki güncellemeler ile değişebilir.