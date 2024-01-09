Escape the Backrooms
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Fancy Games
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Escape the Backrooms ile popüler creepypasta efsanesi gerçek oluyor. Hemen Escape the Backrooms indirin ve bu korku dolu oyunu keşfedin.
Fancy Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Escape the Backrooms 2022 yılında erken erişim olarak yayınlandı. Arkadaşlarla oynaması çok keyifli olan Escape the Backrooms popüler creepypasta efsanesine dayanıyor.
Odalardan kaçabilmek için aklınızı ve becerilerinizi kullanmanız gereken bu oyunda arkadaşlarınızla koordineli bir şekilde hareket etmek çok önemli.
Farklı zorluk seviyelerine sahip bu oyunun tekrar oynanabilirliği de yüksektir. Tekrar tekrar oynamak ve tüm zorlukları geçmek için ideal bir korku oyunudur.
Çok oyunculu korku oyunlarına, özellikle de creepypasta efsanesine ilginiz varsa Escape the Backrooms’a muhakkak bir göz atın.
Escape the Backrooms İndir
Siz de hemen Escape the Backrooms indirin ve bu korku dolu oyunu keşfetmeye başlayın. Farklı seviyedeki zorlukları deneyimleyin ve yeteneklerinizi sınayın.
Escape the Backrooms Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8 / 10 / 11 - 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Herhangi bir
- VR Desteği: SteamVR
- İlave Notlar: Sistem gereksinimleri ileriki güncellemeler ile değişebilir.
Türkçe dil desteği