Arkadaşlarınızla birlikte online yarışlar yapabileceğiniz Etiket Tofask APK'da, araçlarınızı istediğiniz gibi modifiye edin ve farklı sürüş modlarını deneyimleyin.

Berkcan Aktürk - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kapsamlı modifiye seçenekleriyle birlikte Tofaş araçlarınızı özelleştirebildiğiniz Etiket Tofask APK oyununda, arkadaşlarınızla birlikte online olarak oynayabilir ve kendi özel araçlarınızla sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Aracınızın her parçasını istediğiniz şekilde özelleştirerek, modifiye edebilirsiniz.

Etiket Tofaş APK oyunu ile aracınızın spoiler'ını, rengini, tamponunu ve aklınıza gelebilecek her şeyini hayalinizdeki gibi değiştirebilirsiniz. Ayrıca tüm bunları yaparken de oyun içi paraya ihtiyacınızın olduğunu da unutmayın. Yaptığınız yarışlardan para kazanın ve araçlarınızı modifiye etmek için harcayın.

Oyunun öne çıkan tüm özellikleri şu şekildedir:

Kapsamlı araç modifiye sistemi

Arkadaşlarınızla online oynama

Muhteşem yarışlar

Kolay anlaşılır arayüz

Basit kontroller

Farklı sürüş modları

Yepyeni haritalar

Etiket Tofask APK İndir

Arkadaşlarınızla muhteşem bir modifiye ve yarış deneyimi yaşadığınız Etiket Tofask'ta, Tofask etiketli aracınızla keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu tür oyunlar aslında tam da belirli bir kitleye uygun olarak sunuluyor. Her ne kadar araba veya simülasyon oyunlarından hoşlanan bir oyuncu olsanız da, oyundaki araba seçimleri sizin için büyük bir etken olacaktır. Yani anlayacağınız; sevdiğiniz tek bir araç bile, oyunu oynamanıza bir sebep olabilir.

Evet, basit grafiklere ve oldukça kolay anlaşılır bir modifiye sistemine sahip olan Etiket Tofaşk APK'yı indirerek, siz de arkadaşlarınızla birlikte yarışlar yapabilir veya farklı sürüş tekniklerinde eğlenceli bir deneyim yaşayabilirsiniz.