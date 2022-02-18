Evil Nun 2 APK Android korku oyununda korkutucu rahibe ve yaratıklarla dolu bir okuldan kaçmaya çalışıyorsunuz. Evil Nun APK en iyi korku oyunları arasında.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Evil Nun 2 APK, 3 boyutlu korku oyunları, perili ev oyunları, kaçış oyunları ve her türden korku oyunlarının büyük bir hayranıysanız tavsiye edeceğimiz bir yapım.

Duyduğunuz tüm korkunç hikayeleri, oynadığınız tüm korku oyunlarını unutun; bu korkunç büyükanneninki açık ara en kötüsü! Sevilen mobil korku oyunu geri döndü.

Evil Nun 2 APK İndir

Evil Nun, mobilde seriye dönüşen en iyi korkutucu kaçış oyunlarından biri. Evil Nun 2, size tüm ücretsiz korku oyunlarının hikayesinden daha fazla kabus yaşatacak. Küçükler için korku oyunu değil, kaçış odasının korkusunu hissederken yerinizden zıplayacaksınız. Evil Nun 2. bölümü inanılmaz dehşet deneyimi yaşatacak, aynı zamanda korkutucu rahibe Madeline’nin karanlık geçmişini öğreneceksiniz.

En iyi korku filmleri arasında gösterilen The Nun’dan ilham alan oyun dört mod sunuyor. Ghost modunda düşmanlar sizi göremiyor. Birinci şahıs bakış açısıyla özgürce gezinebiliyorsunuz. Çevrenizdeki objelerle etkileşime girerek bulmacaları çözüyorsunuz. Kaçış planınızı yaparken karşılaşabileceğiniz hiçbir zorluk yok. Easy mod biraz daha zor; düşmanlar daha yavaş ve sizi duyamıyor. Gummy’nin sizi yakalama olasılığı çok düşük. Normal modda düşmanlar hızlı hareket ediyor ve size daha fazla zarar veriyor. Zor mod, hızlı reflekslere sahip olmak kadar akıllı olmayı da gerektiriyor. Tek canınız var, okuldan kaçarken biri sizi yakalarsa oyun bitiyor. Düşmanlar olağanüstü hızlı ve tetikteler.

Tüm korkutucu kaçış oyunlarında olduğu gibi kaçmak için elinizdeki her şeyi kullanmak zorundasınız. Ses yapmamaya dikkat edin! Madeline ve yaratıkları sizi kesinlikle duyuyor. Korku okulu düşündüğünüzden çok daha büyük ve keşfedilecek bir sürü gizli yeri var. En sevdiğiniz korku hikayeleri karakterleri gibi saklanın, hayatta kalmanın anahtarı bu! Yaratıklar okulu neredeyse perili bir eve dönüştürmüş; birini görürseniz arkanıza bakmadan koşun. Diğer korku oyunlarında bulamayacağınız bulmacalar sizi bekliyor.