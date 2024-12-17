EvoWars.io APK, harita üzerindeki en büyük savaşçı olmaya çalıştığınız bir Android IO oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Night Steed tarafından geliştirilen ve yayınlanan EvoWars.io APK, devasa arenada en büyük canavar olmaya çalıştığınız bir aksiyon oyunudur. Aynı anda birçok oyuncu ile birlikte arenada bulunacaksınız. Düşmanları alt ederek karakterinizi büyütün ve skor tablosunda birinci sırayı kapın.

Küçük bir mağara adamından büyük bir megavolution'a dönüşmek için rakiplerinizi yenerken, bir yandan da haritadaki küreleri toplayacaksınız. 39 adet benzersiz evrim görünümüyle her savaştan sonra karakterinizdeki değişimi fark edebilirsiniz.

Dünyanın en popüler IO oyunları arasında yer alan EvoWars.io APK, çeşitli modları da içerisinde barındırmaktadır. Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte takım savaşlarına katılabilirsiniz. Grubunuza arkadaşlarınızı ekleyin, takım savaşlarına katılın ve takımınızı zirveye taşıyın.

EvoWars.io APK İndir

EvoWars.io oyununda karakterinizin boyutu ne kadar büyük olursa, hasarı ve dayanıklılığı da o kadar yüksek olacaktır. Lakin bu her zaman düşmanları alt edeceğiniz anlamına gelmez. Küçük düşmanlara yenilebilir veya sizden çok daha büyük olan oyuncuları yenebilirsiniz.

Oyunlardan sonra sandıklar ve çeşitli ödüller alabilirsiniz. Tüm bunları kullanarak silahların kilidini açın ve karakterinizi geliştirin.

Siz de EvoWars.io APK indirerek, Android cihazlarınızda eğlenceli bir IO deneyimi yaşayabilirsiniz.