Exoprimal
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50000.00 MB
- Üretici CAPCOM
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Bu yepyeni TPS oyunu ile eksokostümlerinizi kuşanın ve dinozorlara karşı savaşın. Hemen Exoprimal indirin.
CAPCOM tarafından gelen ve bir hayli ilginç bir oyun olan Exoprimal, özünde bir TPS oyunu. Çevrimiçi ve takıma dayalı bir aksiyon oyunu olan Exoprimal, dinozorlara karşı savaştığımız, bilim kurgu soslu bir oyun. Gelecekte geçen bu oyunda eksokostümlerimiz sayesinde insanlığın karşılaşabileceği en vahşi canavarlar olan dinozorlara karşı mücadele ediyoruz.
Hızlı bir oynanışa sahip olan Exoprimal, oldukça sağlam mekanikleri ve aşırı parıltılı efektleriyle gözlerimizi eritecek bir diğer shooter oyunu. Eğer arkadaşlarınızla toplanıp dinozor sürülerini yüksek teknolojili ekipmanlarınız ile avlamak istiyorsanız Exoprimal tam sizlik.
Exoprimal İndir
Diğer insanlarla ya da arkadaşlarınızla oynamak için sağlam bir TPS oyunu arıyorsanız Exoprimal indirin ve aksiyona doyun. Oldukça farklı bir yapım olan Exoprimal sizlere benzersiz bir TPS deneyimi sunacak.
Tüm Zamanların En İyi TPS Oyunları
TPS (Third Person Shooter) oyunları, pek çok kişinin ilgisini çeken bir oyun türüdür. Özellikle de FPS oyunları ile pek arası olmayan kişiler genellikle TPS oyunlarına daha çok rağbet gösteriyor.
Exoprimal Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 20H2 Sürümü (64bit)
- İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ile 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Uzun süreli oynanış
Öğrenmesi keyifli
Hızlı ve akıcı oynanış mekanikleri
Aksiyon dolu oynanış
Kendini tekrar eden oyun yapısı