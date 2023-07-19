Bu yepyeni TPS oyunu ile eksokostümlerinizi kuşanın ve dinozorlara karşı savaşın. Hemen Exoprimal indirin.

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CAPCOM tarafından gelen ve bir hayli ilginç bir oyun olan Exoprimal, özünde bir TPS oyunu. Çevrimiçi ve takıma dayalı bir aksiyon oyunu olan Exoprimal, dinozorlara karşı savaştığımız, bilim kurgu soslu bir oyun. Gelecekte geçen bu oyunda eksokostümlerimiz sayesinde insanlığın karşılaşabileceği en vahşi canavarlar olan dinozorlara karşı mücadele ediyoruz.

Hızlı bir oynanışa sahip olan Exoprimal, oldukça sağlam mekanikleri ve aşırı parıltılı efektleriyle gözlerimizi eritecek bir diğer shooter oyunu. Eğer arkadaşlarınızla toplanıp dinozor sürülerini yüksek teknolojili ekipmanlarınız ile avlamak istiyorsanız Exoprimal tam sizlik.

Exoprimal İndir

Diğer insanlarla ya da arkadaşlarınızla oynamak için sağlam bir TPS oyunu arıyorsanız Exoprimal indirin ve aksiyona doyun. Oldukça farklı bir yapım olan Exoprimal sizlere benzersiz bir TPS deneyimi sunacak.

Exoprimal Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 20H2 Sürümü (64bit)

: Windows 10 20H2 Sürümü (64bit) İşlemci : Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ile 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ile 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan