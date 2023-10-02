Turnuvalara ve normal maçlara katılabildiğiniz FACEIT'te, istediğiniz bir oyunda gelişin ve tecrübeli oyuncularla oynama şansı yakalayın.

Berkcan Aktürk - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FACEIT, çoğunlukla Counter-Strike oyuncularının kullandığı bir çevrimiçi turnuva ve maç aratma uygulamsıdır. Uygulama aslında web tabanlı olup, Android versiyonunun çıkmasıyla oyuncuları çokça sevindirmişti. CS2, Dota 2, League of Legends ve Rocket League gibi birçok oyunu barındıran FACEIT, içerisinde özel turnuvalar ve sıralı aratabileceğiniz rekabetçi maçlar bulunuyor.

İstediğiniz bir oyunun turnuvasına katılabilir ve rekabetçi maçlar aratabilirsiniz. Lakin, öncelikle hangi oyunu seçtiyseniz o hesabı bağlamalı ve kayıt olmalısınız. Ardından daha iyi oyuncularla mücadele etmeye devam edebilirsiniz.

Oyunların kendi özel oyun aratma mantığından sıkıldıysanız, bu uygulamayı indirerek daha iyi ve seviyenize göre daha tecrübeli oyuncularla oynayabilirsiniz. Ayrıca içerisinde bulunan seviye ve rank sistemi ile birlikte sıralamalarda üstlere çıkıp, ödüller kazanabilirsiniz.

FACEIT İndir

FACEIT'te ücretsiz bir şekilde turnuvalara katılıp, normal maçlar oynayabilirsiniz. Bunun yanında premium satın alarak, seçilmiş oyuncularla oynama ve bazı ödüllerden yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. Her oyun sonunda istatistiklerinizi inceleyebilir ve oranlarınızı yüksek tutabilirsiniz.

Takımınızı kurun ve arkadaşlarınızla turnuvalara katılın. Özel olarak düzenlenen büyük turnuvalara katılın ve Faceit puanı kazanma şansı yakalayın. Elde ettiğiniz bu puanlarla beraber, isterseniz oyun içi kaplamalar isterseniz de marketten özel eşyalar satın alabilirsiniz.

Oyun içinde tanıştığınız kullanıcıları ekleyerek, uygulamanın içerisindeki sohbetten konuşabilirsiniz. Siz de FACEIT indirerek, telefonunuzdan kolayca maçlara katılın ve sosyal ağ üzerinde paylaşılan klipleri izleyin.