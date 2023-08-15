Video Lite APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,434
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici Kenneth Njoma
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Android tablet ve telefonlar için video oynatıcı uygulaması Video Lite APK ile kesintisiz deneyim.
Video oynatma aracı arayışında olan kullanıcılar için son derece basit bir uygulama olan Video Lite, beklentilerin üzerinde bir performans sunuyor. Tüm formatları destekleyen profesyonel bir araç olarak öne çıkıyor.
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Android cihazlar için en iyi HD video oynatıcılardan biri olarak tanımlanan Video Lite APK, 4K / Ultra HD video dosyalarını destekliyor. Yüksek tanımlı olarak oynatma işlemini gerçekleştirerek, profesyonel bir deneyim yaşatıyor.
Uygulamanın ana özellikleri arasında donanım hızlandırma, çoklu oynatma seçeneği, ses, parlıklık ve oynatma ilerlemesini kontrol edebilme gibi seçenekler bulunuyor. MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS gibi tüm video formatlarını destekliyor.
Farklı uygulamaları kullanırken videoların pop-up şeklinde oynatılmasını devam ettiriyor. Resim modunda izleme deneyimini kesintisiz bir şekilde yaşatıyor. Aynı şekilde diğer uygulamaları kullanırken ya da telefon kilitli moddayken, video sesini dinlemeye devam etme olanağı sunuyor.
Video Lite APK Özellikleri
- Android tablet ve telefon için uygun
- Çoklu oynatma seçeneği (otomatik döndürme, en boy oranı)
- Donanım hızlandırma
- Ses, parlaklık ve oynatma ilerlemesinin kontrolü
- Ultra HD video oynatıcı
- 4K destekli
- Başka uygulamaya geçiş yapıldığında videoların resim modunda devam etmesi
- Ekran kilitliyken video sesinin kesintisiz devam etmesi
- Cihazdaki ve SD karttaki tüm video dosyalarının otomatik tanımlanması
- Kullanım kolaylığı
- Basit arayüz.