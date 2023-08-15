Android tablet ve telefonlar için video oynatıcı uygulaması Video Lite APK ile kesintisiz deneyim.

Hasan Okçu - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Video oynatma aracı arayışında olan kullanıcılar için son derece basit bir uygulama olan Video Lite, beklentilerin üzerinde bir performans sunuyor. Tüm formatları destekleyen profesyonel bir araç olarak öne çıkıyor.

Video Lite APK İndir

Android cihazlar için en iyi HD video oynatıcılardan biri olarak tanımlanan Video Lite APK, 4K / Ultra HD video dosyalarını destekliyor. Yüksek tanımlı olarak oynatma işlemini gerçekleştirerek, profesyonel bir deneyim yaşatıyor.

Uygulamanın ana özellikleri arasında donanım hızlandırma, çoklu oynatma seçeneği, ses, parlıklık ve oynatma ilerlemesini kontrol edebilme gibi seçenekler bulunuyor. MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS gibi tüm video formatlarını destekliyor.

Farklı uygulamaları kullanırken videoların pop-up şeklinde oynatılmasını devam ettiriyor. Resim modunda izleme deneyimini kesintisiz bir şekilde yaşatıyor. Aynı şekilde diğer uygulamaları kullanırken ya da telefon kilitli moddayken, video sesini dinlemeye devam etme olanağı sunuyor.

Video Lite APK Özellikleri