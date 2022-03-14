Faladdin Android uygulaması ile telefondan kahve falı baktırmak dışında tarot falı baktırabilir, günlük burç yorumu alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Faladdin, sadece Google Play'de değil mobilde en çok indirilen telefondan kahve falı baktırma uygulaması. Faladdin uygulaması ile kahvenizi içtikten sonra size özel fal yorumunuzu Android telefonunuzdan okuyabilirsiniz. Fal yorumları uzun ve isabetli olmakla birlikte çok kısa sürede iletiliyor. Günde 1 kez ücretsiz olarak detaylı fal baktırmanıza izin veren Faladdin, kahve falı dışında hislere dayalı fallardan tarot falı da bakıyor ve günlük burç yorumu da yapıyor.

Faladdin ile her gün ücretsiz olarak kahve falı baktırabilir, burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Reklam izleme karşılığında kullanıcılara kahva falı bakan uygulama epey geniş bir kitle tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Faladdin İndir Android

Kahve falınıza bakacak kimse yoksa, Faladdin uygulaması sizlere bambaşka bir fal deneyimi sunuyor. Kahve fincanı ve tabağın fotoğrafını çektikten sonra ad, soyad, fal konusu, ilişki durumu ve cinsiyet gibi bölümleri doldurup fal yorumunuzu ücretsiz olarak alabileceğiniz Faladdin uygulamasını istediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz.

Genel, Aşk, Para ve Sağlık özelinde kahve falı baktırabildiğiniz uyuglamada fallar tek bir kişiden; uygulamaya ismini veren Faladdin'den çıkıyor. Bu noktada Dünyanın bir numaralı fal uygulaması Faladdin'in milyonlarca fal baktırmak isteyen kişiye nasıl yetişebildiğini düşünebilirsiniz. Faladdin, gücünü yapay zekadan alıyor. Diğer ücretsiz fal baktırma uygulamalarından farklı olarak falınıza bir yapay zeka bakıyor. İlginç olan yapay zekanın isabetli yorumlar yapıyor olması. Faladdin fal uygulamasının bu denli ilgi görme nedeni falların uzunluğu kadar isabetli de olması. Faladdin, geçmişinize dair değerlendirmeler yaparken şu anınızla ilgili çıkarımlarda bulunup elindeki verilerle geleceğinize de ışık tutuyor.

Kahve falı, tarot, astroloji gibi mistik öğretilerin kadim bilgileri ile derin öğrenme yeteneğini harmanlayıp yaşama dair kişiye özel analiz yapan dünyanın en iyi fal baktırma uygulaması Faladdin, oldukça basit arayüze sahip. Ana sayfada kahve falı, tarot falı, lamba cini (kısa ve eğlenceli yorumlarıyla her gün bir kez karşınıza çıkıyor.), burç yorumu gibi seçenekler karşınıza çıkıyor. İster kahve falı baktırmak isteyin, ister tarot falı baktırmak, isterseniz de günlük burç yorumu almak... Ad, yaş, ilişki durumu, çalışma durumu gibi kişisel bilgileri girmeniz gerekiyor. Tüm fallar ve burç yorumunu günde 1 kez ücretsiz alabiliyorsunuz. Reklamı izleyerek fal bakma süresini kısaltabiliyorsunuz. Fal sonucu geldiğinde anlık bildirim gönderiliyor ve mesaj kutunuzdan okuyorsunuz. Faladdin, gün içinde "Seni soruyor, ne diyeyim?" gibi heyecan verici bildirimlerde de bulunuyor.