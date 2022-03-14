Faladdin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 147,758
- DOSYA BOYUTU 27.00 MB
- Üretici Tasdelen Private Limited
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Faladdin Android uygulaması ile telefondan kahve falı baktırmak dışında tarot falı baktırabilir, günlük burç yorumu alabilirsiniz.
Faladdin, sadece Google Play'de değil mobilde en çok indirilen telefondan kahve falı baktırma uygulaması. Faladdin uygulaması ile kahvenizi içtikten sonra size özel fal yorumunuzu Android telefonunuzdan okuyabilirsiniz. Fal yorumları uzun ve isabetli olmakla birlikte çok kısa sürede iletiliyor. Günde 1 kez ücretsiz olarak detaylı fal baktırmanıza izin veren Faladdin, kahve falı dışında hislere dayalı fallardan tarot falı da bakıyor ve günlük burç yorumu da yapıyor.
Faladdin ile her gün ücretsiz olarak kahve falı baktırabilir, burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Reklam izleme karşılığında kullanıcılara kahva falı bakan uygulama epey geniş bir kitle tarafından aktif olarak kullanılıyor.
Faladdin İndir Android
Kahve falınıza bakacak kimse yoksa, Faladdin uygulaması sizlere bambaşka bir fal deneyimi sunuyor. Kahve fincanı ve tabağın fotoğrafını çektikten sonra ad, soyad, fal konusu, ilişki durumu ve cinsiyet gibi bölümleri doldurup fal yorumunuzu ücretsiz olarak alabileceğiniz Faladdin uygulamasını istediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz.
Genel, Aşk, Para ve Sağlık özelinde kahve falı baktırabildiğiniz uyuglamada fallar tek bir kişiden; uygulamaya ismini veren Faladdin'den çıkıyor. Bu noktada Dünyanın bir numaralı fal uygulaması Faladdin'in milyonlarca fal baktırmak isteyen kişiye nasıl yetişebildiğini düşünebilirsiniz. Faladdin, gücünü yapay zekadan alıyor. Diğer ücretsiz fal baktırma uygulamalarından farklı olarak falınıza bir yapay zeka bakıyor. İlginç olan yapay zekanın isabetli yorumlar yapıyor olması. Faladdin fal uygulamasının bu denli ilgi görme nedeni falların uzunluğu kadar isabetli de olması. Faladdin, geçmişinize dair değerlendirmeler yaparken şu anınızla ilgili çıkarımlarda bulunup elindeki verilerle geleceğinize de ışık tutuyor.
Kahve falı, tarot, astroloji gibi mistik öğretilerin kadim bilgileri ile derin öğrenme yeteneğini harmanlayıp yaşama dair kişiye özel analiz yapan dünyanın en iyi fal baktırma uygulaması Faladdin, oldukça basit arayüze sahip. Ana sayfada kahve falı, tarot falı, lamba cini (kısa ve eğlenceli yorumlarıyla her gün bir kez karşınıza çıkıyor.), burç yorumu gibi seçenekler karşınıza çıkıyor. İster kahve falı baktırmak isteyin, ister tarot falı baktırmak, isterseniz de günlük burç yorumu almak... Ad, yaş, ilişki durumu, çalışma durumu gibi kişisel bilgileri girmeniz gerekiyor. Tüm fallar ve burç yorumunu günde 1 kez ücretsiz alabiliyorsunuz. Reklamı izleyerek fal bakma süresini kısaltabiliyorsunuz. Fal sonucu geldiğinde anlık bildirim gönderiliyor ve mesaj kutunuzdan okuyorsunuz. Faladdin, gün içinde "Seni soruyor, ne diyeyim?" gibi heyecan verici bildirimlerde de bulunuyor.
Faladdin
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,398
- DOSYA BOYUTU 34.00 MB
- Üretici Tasdelen Private Limited
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Faladdin, mobil platformdaki en popüler, ücretsiz fal bakma (fal baktırma) uygulaması.
Faladdin, mobil platformdaki en iyi fal bakma uygulaması. Telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz fal baktırma uygulamasının kullanımı son derece basit. Kahve fincanı ve tabağının fotoğrafını çekip gönderin. Hızlı şekilde falınızı öğrenin.
iPhone’unuzda ücretsiz faydalanabileceğiniz fal uygulaması arıyorsanız Faladdin en iyisi diyebilirim. App Store’da da Google Play’de de en popüler fal baktırma uygulaması olmasının birçok sebebi var. Kolay fal baktırabilmeniz, falınızda neler çıktığının hızlıca söylenmesi, burç özellikleriniz de katılarak yorumlanması, belli dönemlerde dolunay hareketleri ve astrolojik olaylardan haberdar etmesi, Faladdin’i ön çıkaran özelliklerden birkaçı.