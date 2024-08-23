Mobil sürümle karşımıza çıkan Fall Guys APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir battle royale oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

32 kişilik dev bir oyuncu kitlesinin şampiyonluk için yarıştığı Fall Guys APK, her biri bir öncekinden daha fazla heyecanlı ve zorlu olan platformlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu battle royale oyununu arkadaşlarınızla oynayabilir veya tek başınıza müsabakalara katılabilirsiniz.

İlk olarak bilgisayarlarda ve konsollarda karşımıza çıkan Fall Guys, Android oyuncularıyla da nihayet buluştu. Basit kontroller, değişmeyen yapı ve mekanikler sayesinde tam anlamıyla mükemmel bir battle royale deneyimi yaşayabilirsiniz.

Karşınıza çıkan her bir oyunu geçerek, sona kadar ulaşmaya çalışın. Platformlara tırmanın, atlayın ve akıl oyunlarına meydan okuyun. En son kişi kalana kadar Fall Guys Mobile'de mücadele edecek ve oyunları geçmeye çalışacaksınız.

Fall Guys APK İndir

Mediatonic ekibi, tüm bunların yanı sıra çeşitli özelleştirmeleri de oyunculara sunuyor. Oyunu oynamaya başladığınızda sadece birkaç görünüm ve kararkter çeşidi açılacaktır. Lakin oyunu oynadıkça kazanacağınız görünümler ve karakter sayesinde kendinizi değiştirebilir ve gösteriş yapabilirsiniz.

Oyundaki seviyeler size yetmiyorsa veya yeni ufuklar arıyorsanız, kendi platformlarınızı oluşturabilirsiniz. Fall Guys Creative, tüm oyunculara özel seviyeler oluşturmasına ve bunları tüm oyuncularla paylaşmasına imkan tanımaktadır.

Siz de mobil cihazlar için geliştirilen Fall Guys APK'yı indirin ve 32 kişi içerisinden birinci olmak için seviyeleri geçin!