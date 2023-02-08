FIFA 14 APK, android uygulaması ile futbol oyunlarının lideri FIFA artık hem akıllı telefonunuzda hem de tabletinizde.

Yiğit Ekim Demir - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA 14 APK, Android telefon ve tabletleriniz için serinin yaratıcısı EA Games tarafından yayınlanmış ve mobildeki en iyi futbol oyunu deneyimini yaşamanızı sağlayacak oyunlardan bir tanesi. Zira FIFA serisi çok uzun zamandır çeşitli platformlardaki en iyi futbol oyunlarından birisi olarak biliniyor ve bunu hem kaliteli görsellerine hem de başarılı oynanışına borçlu.

FIFA 14 APK İndir

Dünyanın her yanından 30'dan fazla lig barındıran oyun aynı zamanda 600'den fazla takıma yer veriyor. Takımlar lisanslı ve gerçek dünyadaki takımlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kendi özel takımını yaratmak isteyenler de elbette takımlarının her detayını ayarlayabilir ve dünya takımları ile mücadele içerisine girebilirler.

Kontroller bakımından serinin önceki mobil sürümlerine göre çok daha kolay kullanılır ve gelişmiş bir yapıya sahip olan FIFA 14 Android uygulaması ile maçlarda heyecan bir dakika bile durmuyor ve oyuncuların en kolay yoldan takımlarını yönetmesine imkan tanınıyor.

Online oynama olanakları sayesinde arkadaşlarınızla da kapışabilir ve FIFA 14 heyecanını yaşayabilirsiniz. Oyunun ücretsiz olması ise herkesin bir an önce telefonuna yüklemesi için en büyük fırsatlardan bir tanesi. FIFA 14 ile en kaliteli futbol oyununa hazır mısınız?