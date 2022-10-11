FIFA 16 Mobile APK, Android cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en gerçekçi futbol oyunu.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA 16 Mobile APK, Android telefon ve tabletimize indirip oynayabildiğimiz gerek görselleriyle gerekse de oynanışıyla bizi bizden alan futbol oyunu. Bu denli kaliteli olmasına rağmen ücretsiz olarak oynayabildiğimiz ve Türkçe dil seçeneğiyle gelen futbol oyunun EA Sports imzasını taşıyor.

EA Sports’un dünya genelinde başarı sağlayan futbol oyunu mobilde FIFA 16 Online adıyla karşımıza çıkıyor. Grafik kalitesiyle, gerçekçilğiyle, kontrol sistemiyle kısacası her şeyiyle mağazadaki en iyi futbol oyunu bizlere gösteren FIFA 16’da seçebildiğimiz 500 takım ve oynayabildiğimiz 10.000 oyuncu bulunuyor. Takım ve oyuncuların lisanslı olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

FIFA 16 Online APK İndir

Yeni FIFA oyununda gerçekçiliğe bir adım daha yaklaşıldığını yeşil sahalara adım attığımızda rahatlıkla anlayabiliyoruz. Pozisyonlara göre tepki veren futbolcular, futbolcuların sevinçleri, kaçan gollerde trübünden yükselen sesler gibi detayların hepsi düşünülmüş, oyuna başarılı bir şekilde aktarılmış.

FIFA’nın online oynanabilen ve sürekli olarak geliştirilen Ultimate Team modu da mobil oyunda bulunmakta. Yıldızlardan oluşan rüya takımımızı kurabiliyor olmamız, takımımızın sahaya dizilişinden formasına kadar her şeyi kendimiz seçebiliyor olmamız harika. Ultimate Team moduna kesinlikle bakmadan geçmeyin derim.

Oyunun kontrol mekanizmasını da beğendim. Kesinlikle herkesin ilk oynanışında hemen alışabileceği şekilde tasarlanmış. Pas, şut, orta, koşma hareketlerini yapmak için ekranın sağ tarafındaki renkli butonları, oyuncuları yönlendirmek için de sol taraftaki analogu kullanıyoruz.