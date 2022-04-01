FIFA 2007 için yayınlanan Türkçe yama oyunu daha eğlenceli bir hale getiriyor.

Emircan Akpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en gerçekçi futbol oyun serisi olan FIFA konsol, bilgisayar ve mobil platformda oynanmaya devam ediliyor. Her yıl yepyeni sürümler ile karşımıza çıkmaya devam edilen yapımda oyuncular birbirinden zorlu mücadelelere katılıyor, sürükleyici maçlarda galibiyet golünü atmaya çalışıyorlar. Her yıl yepyeni özelliklere ve modlara kavuşan yapım, eğlenceli yapısı ile ülkemizde de seviliyor. Milyonlarca hayrana sahip olan FIFA serisi, FIFA 2007 ile de epey adından söz ettirmişti. Dönemin en iyi grafiklerine sahip olan oyun, günümüzde oynanmasada bir döneme damga vurmuştu.

FIFA 2007 Özellikleri

Lisanslı futbolcular,

Lisanslı kulüpler,

Çarpıcı grafikler,

Sürükleyici oynanış,

Eğlenceli içerikler,

Kolay kontroller,

Zengin içerik,

Bildiğimiz gibi FIFA 2007 çıkalı fazla uzun bir zaman geçmedi ama Türkçe paketi çıktı bile. Ana menüden tutun bütünüyle Türkçe'ye çevrilmiş bir oyun. Yayınlandığı dönem milyonlarca adet kopya satan başarılı oyun, o dönem Türkçe dil desteğine sahip değildi. Yakın tarihe doğru geldikçe FIFA 2007 için çıkan Türkçe yama ücretsiz olarak dağıtılıyor. Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan yama sayesinde oyunu Türkçe olarak oynayabilecek, tüm içerikleri anlayabileceksiniz.

FIFA 2007 Türkçe Yama İndir

Günümüzde pek de popüler bir konumda yer almayan FIFA 2007, yerini yeni FIFA serilerine bırakıyor. Uzun zamanlar oynanan ve sevilen başarılı oyun, bir döneme de damga vurmuştu. O dönem satış listerinden eksik olmayan oyun, artık Türkçe olarak da oynanabiliyor.